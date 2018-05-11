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«Белтелеком» рекомендует отключать во время грозы модемы

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  • 11.05.2018, 14:46
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После непогоды включенное оборудование может не работать.

Специалисты технической поддержки РУП «Белтелеком» рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки, сообщает БелТА.

«Метеорологические явления создают электромагнитный импульс, появляется мощная широкополосная помеха, воздействующая как на работу беспроводных приборов (Bluetooth, Wi-Fi), так и на работу электрических сетей», - отметили в компании.

Если не отключать модемы и приставки, после непогоды оборудование может не работать. Тогда нужно попробовать включить его в другую розетку или сбросить настройки до заводских. Если эти действия не помогают, стоит обратиться в сервисный центр компании для замены приставки или модема.

В компании обратили внимание, что обязанность отключать оборудование от сети во время непогоды прописана и в порядке оказания услуг «Белтелекомом».


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