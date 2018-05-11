Хорватия ускоряет планы присоединения к еврозоне 11.05.2018, 14:55

Загреб собирается перейти на евро в ближайшие 5-7 лет.

Правительство Хорватии приняло новую стратегию, которая предусматривает вступление в еврозону и переход на единую валюту в течение пяти-семи лет, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Андрей Пленкович настаивает, что страна готова сделать все, что нужно для изменения своей национальной валюты (куны) на евро.

Новая стратегия определяет затраты на переход на евро и экономическую выгоду, хотя официально никаких обязательств по срокам не предусмотрено.

Пленкович заявил, что Хорватия "достигла достаточно высокого уровня конвергенции" по критериям, установленным ЕС, который руководит введением евро.

Одной из главных проблем является уменьшение государственного долга, который сократился до 78% ВВП, и ожидается, что к 2021 году он снизится до 65%. Премьер настаивает, что это уменьшение показывает, что его правительство проводит "ответственную экономическую политику".

Перед тем как официально начать процесс вступления в еврозону, будет создан национальный совет по принятию евро для мониторинга основных макроэкономических критериев (стабильная валюта, низкая инфляция).

Однако оппозиционные партии не поддерживают переход на евро. Лидер все более популярной популистской партии Živi Zid Иван Вилбир Шинчич заявил, что маневр Пленковича является лишь частью плана премьера в конце концов стать президентом Европейской комиссии.

Хорватия вступила в ЕС в 2013 году и хочет присоединиться как к еврозоне, так и к Шенгенской зоне.