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Армянский синдром

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  • Валерий Карбалевич, «Свободные новости»
  • 11.05.2018, 15:03
Валерий Карбалевич

Если долго всматриваться в революцию, то революция начнет всматриваться в тебя.

Выступление Лукашенко в «национальном собрании» с посланием оказалось, пожалуй, самым скучным в сравнении с предыдущими годами. Было видно, что самому выступающему исполнение этого ритуала приелось.

Он даже позволил себе опоздать на 10 минут на мероприятие, транслирующееся на всю страну, в котором участвуют правящая «элита», дипломаты.

Послание было рекордно коротким. Лукашенко говорил без вдохновения. Даже несколько раз сбивался, что может свидетельствовать о том, что накануне он не тренировался, не прочитал внимательно текст, а на трибуне делал это с чистого листа.

В общем, мы увидели уставшего за 24 года власти человека, который, как показалось, мечтает о том, как бы вся эта канитель скорее закончилась и можно было пойти спокойно играть в хоккей.

Но скучал не только сам Лукашенко, но и вся аудитория. Депутаты и чиновники изо всех сил старались показать свою заинтересованность, однако нельзя было скрыть, как все устали за много лет слушать одно и то же. О населении и говорить нечего.

Краткость послания объясняется еще и тем, что никаких новых идей, новаций, перемен нынешнее политическое руководство продуцировать не способно. Прозвучали всем давно известные банальные тезисы, призывы, требования. Смысл выступления свелся к тому, что ничего менять не будем, продолжится прежняя политика, главное — это стабильность.

Не случайно послание началось с оценки международного положения. Его главная характеристика сводится к следующему тезису: «Мир находится в состоянии неопределенности, нестабильности и высокого напряжения». Это на контрасте должно оттенить ту стабильность, покой, порядок, которые существуют в Беларуси. То есть на фоне мировых катаклизмов белорусы должны больше ценить тот комфорт, который существует на этом «клочке земли» благодаря нынешней власти, и не жаловаться на низкие зарплаты и пенсии.

Единственный момент в ходе выступления, когда Лукашенко оживился, был сюжет о «референдуме». При этом, как это с ним часто бывает, правитель перевернул ситуацию вверх ногами. Из его реплики следовало, будто это не он, а оппозиция, политические противники требуют изменения Конституции и проведения «референдума». Хотя на самом деле именно Лукашенко в последние месяцы несколько раз говорил на эту тему и даже поручил Конституционному суду внести предложения о корректировке Основного закона. Вполне возможно, это было зондирование настроений общества.

Очень знаменательно и забавно, что Лукашенко увязал в один пакет отрицание планов проведения «референдума» с армянскими событиями. «Если кто-то рассчитывает, что мы примем Конституцию и этим самым создадим фундамент для наших майданов и майданутых, этого в стране не будет, пока я президент», — неожиданно заявил он.

Для человека постороннего, не включенного в наши политические реалии, эта связь двух совершенно разных тем может показаться весьма странной. Но здесь перед нами прекрасная иллюстрация того, как подсознательные импульсы у человека прорываются в сознание и выдают публике те государственные тайны, которые до поры до времени сам правитель хотел бы скрыть.

Ведь пока Лукашенко ни разу не объяснил, что именно он собирается менять в Конституции. Все ограничивалось какими-то полунамеками. Только независимые СМИ и эксперты предположили, что речь идет о продлении президентского срока с 5 до 6—7 лет. А что послужило причиной массовых протестов в Армении? Правильно, желание тамошнего единоличного лидера Сержа Саргсяна продлить свое пребывание у власти с помощью изменения конституции и занятия поста премьер-министра. Теперь уловили связь между белорусскими конституционными поправками, референдумом и армянской «бархатной революцией»? Поэтому, если и были у Лукашенко какие-то, может быть, призрачные намерения в этом смысле, то события в Армении его сильно отрезвили и охладили. Они показали, что лишний раз дразнить озлобленный народ своими назойливыми претензиями на бесконечное продление власти — это рискованно. Лучше не будить лихо.

Вообще нужно отметить, что Лукашенко в ходе своего выступления несколько раз возвращался к событиям в Армении. Видимо, они его сильно впечатлили, он примеряет их на Беларусь. Экзистенциальный страх перед революциями трудно скрыть. Что у кого болит... В исторической памяти белорусского социума исследователями давно зафиксирован травматический синдром, выраженный мыслью: абы не было войны. Теперь Лукашенко предлагает белорусам новую формулу: лишь бы не было революции.

Более того, армянский синдром так сильно засел в сознании, что правитель Беларуси призывает постсоветских лидеров принять превентивные меры для нейтрализации народного протеста. Послушайте его крик души: «Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните год назад, или сколько, из-за чего вспыхнуло там восстание? Когда правительство Армении повысило цены на природный газ, энергоресурсы, якобы не было выхода. А потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело, не от России это зависело? И вот так вот нас поодиночке просто перебьют, в лучшем случае просто повыдергивают из этого союза. Вместо того чтобы взяться за голову и вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды».

Перевожу эту витиеватую тираду на русский язык. В рамках СНГ нужно создать систему коллективной обороны авторитарных режимов от народных революций, антиреволюционный союз. Дабы поодиночке не повыдергивали. Идея не новая. Еще в 2010 году, после свержения в Кыргызстане президента Курманбека Бакиева, Лукашенко апеллировал к интеграционным объединениям СНГ, дескать, почему они не реагируют на незаконную смену власти, почему молчит ОДКБ, не защищает правящий режим?

В целом в адрес России было высказано необычно много претензий. Кроме упрека Москвы в том, что она не спасает авторитарных лидеров в СНГ, не заботится об эффективном функционировании ЕАЭС, Лукашенко обвинил РФ в плохом отношении к Молдове, Грузии, той же Армении. Похоже, правитель Беларуси претендует на роль защитника слабых от имперского прессинга.

Эта же мысль прозвучала и в сюжете о событиях вокруг Сирии: «Что они делают в этой Сирии? Даже эти постоянные так называемые члены ООН... Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то... Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок». Это критика и США, и России.

И еще один фрагмент послания, свидетельствующий о порочной системе управления экономикой и «государственной мудрости» власти. Лукашенко констатировал провал почти всех инвестиционных проектов: целлюлозный завод в Светлогорске, картонный завод в Добруше, автомобильный завод «БелДжи» в Борисове и пр.

И как вишенка на торте, феноменальное признание: «Мне до сих пор никто вразумительно не доложил, как АЭС будет встроена в систему энергетики страны!». Т. е. самый крупный в истории независимой Беларуси проект стоимостью $10 миллиардов уже почти реализован, и только теперь выясняется, что, по сути, он не нужен, не понятно, что делать с этой АЭС! Как бы не пришлось вскоре вслед за Чернобыльским шляхом проводить Островецкий шлях.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»


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