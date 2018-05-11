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Ученые создадут первый 3D-каталог архитектуры майя

  • 11.05.2018, 15:10

Первым в этом списке станет так называемый Дворец Правителя в Ушмале.

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики и их коллеги из Испании приступили к созданию первого реестра строений цивилизации майя на полуострове Юкатан в трехмерном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Televisa.

Исследователи сделают тысячи фотографий объектов в высоком разрешении, чтобы с их помощью создать виртуальные модели. Такие модели позволят провести диагностику зданий, построенных более тысячи лет назад, а также узнать, как они выглядели на этапе возведения и каким был первоначальный замысел их архитекторов.

Первым в этом списке станет так называемый Дворец Правителя в Ушмале - древнем городе майя, внесенном в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание было построено в районе 980 года н.э. и считается одной из жемчужин архитектурного наследия майя.

"Необходимо заботиться об этих объектах, защищать их, культурное наследие такого рода похоже на людей, со временем начинает болеть, и мы должны увидеть, как можно попытаться вылечить раны, предотвратить появление проблем в будущем", - считает Кристина Видаль из Политехнического университета Валенсии в Испании.

Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило ученым обнаружить десятки тысяч строений майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы. Согласно предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать порядка 10 млн человек.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.


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