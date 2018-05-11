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Названы поименно наемники из группировки «Карпаты» ЧВК Вагнера

  • 11.05.2018, 15:23

Группой, которая составлена почти полностью из украинских коллаборационистов, командует около 10 российских военных.

Команда проекта ИХТАМНЕТ_М0209 и волонтеры группы InformNapalm, которые занимаются расследованием военных преступлений России в Украине и Сирии, обнародовали новый список наемников из ЧВК Вагнера. В этом формировании есть особая ротно-тактическая группа (РТГр) "Карпаты", которая составлена преимущественно из украинских коллаборационистов, воевавших в Донбассе и поехавших "зарабатывать" в Сирию, сообщает liga.net.

"Карпаты" россияне создали для диверсий в тылу ВСУ, но за слабой подготовки наемников от этой идеи отказались. 7 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что за подготовку РТГр отвечает подполковник ВС РФ Олег Демьяненко.

"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую задницу. Они идут первыми - "Карпаты-Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", - рассказал СМИ РФ один из наемников ЧВК Вагнера.

По данным волонтеров, командные должности в РТГр занимают исключительно граждане РФ с боевым опытом, приобретенный за пределами России. Установлены личности 8 россиян:

- командир роты Дмитриев Алексей Павлович, личный номер в ЧВК Вагнера М-1880, 16.11.1977 года рождения, позывной "Весна" (сначала это подразделение называли по позывным командира);

- командир взвода (отделения) Рябихин Сергей Валентинович, М-1882, 05.03.1969;

- командир взвода (отделения) Шувариков Андрей Николаевич, М-1884, 04.05.1977;

- снайпер-разведчик Шерматов Карим Юнусалийович, М-1123, 01.09.1990;

- стрелок Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979;

- стрелок Кирпичев Эдуард Эдуардович, 04.05.1970;

- стрелок Погребной Владимир Владимирович, 03.11.1991;

- стрелок Фабриков Георгий Андреевич, 31.01.1994.

Остальной личный состав РТГр - украинцы, которых завербовали для войн в Донбассе и Сирии на стороне РФ. В "Карпатах" они имеют должность "стрелок".

Установлено 40 наемников:

- Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975, проживал в Донецке, воевал под Иловайском, по предварительным данным, убит 18.11.2017 в Сирии;

- Бойко Петр Алексеевич, 08.07.1970, прописан в Дружковке Донецкой области;

- Бойченко Владимир Сергеевич, 29.01.1986, Арциз Одесской области;

- Бояр Алексей Петрович, 01.08.1971, Донецк;

- Веремчук Тимур Сергеевич, 08.05.1994, Донецк;

- Верещагин Алексей Олегович, 30.03.1976; Харьков;

- Гавриленко Андрей Александрович, 10.12.1989, село Нерубайское Одесской области;

- Господарев Игорь Анатольевич, 30.06.1981, Харьков;

- Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974, Старобешево Донецкой области;

- Гудко Владимир Игоревич, 03.01.1991, пгт Александровка под Черноморском в Одесской области;

- Гусев Сергей Валерьевич, 21.10.1980, село Раздолье Первомайского района Харьковской области;

- Калина Сергей Анатольевич, 03.08.1971, Ахтырка Сумской области;

- Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993, Донецк, убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016-го в пригороде Латакии в Сирии в 700 м от базового лагеря;

- Козыренко Андрей Владимирович, 18.06.1969, Торез Донецкой области, в 2015-м попадал в плен к ВСУ, был обменян, поступил в ЧВК Вагнера и попал в "Карпаты";

- Кузнецов Станислав Геннадьевич, 28.05.1983, Донецк;

- Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994, село Власовка Луганской области;

- Лобачев Александр Валерьевич, 31.05.1973, Симферополь;

- Максимчук Александр Германович, 25.01.1972, Харьков;

- Михайлов Алекс Камилович, 13.07.1973, Краматорск Донецкой области;

- Молчанов Николай Сергеевич, 25.02.1992, Донецк;

- Морев Константин Владимирович, 22.02.1974, Харьков;

- Мотинга Александр Викторович, 15.11.1980, Славянск Донецкой области, по предварительным данным, убит 14.06.2017;

- Николенко Николай Павлович, 12.05.1982, Донецк;

- Пеняскин Алексей Михайлович, 24.09.1988, Макеевка Донецкой области;

- Писаревский Александр Александрович, 06.05.1990, Макеевка;

- Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968, Горловка Донецкой области, по предварительным данным, убит 08.03.2016 при штурме высоты 526 в р-не сирийской Пальмиры;

- Рожко Денис Васильевич, 15.03.1977, село Грибовка Одесской области;

- Саржан Виктор Александрович, 28.11.1969, Кривой Рог;

- Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967, Донецк;

- Серебряков Алексей Николаевич, 21.09.1981, Моспино Донецкой области;

- Тачинский Александр Сергеевич, 11.05.1986, пгт Песочин Харьковской области;

- Тютин Евгений Александрович, 30.11.1982, Харьков, в 2008 году осужден за групповое изнасилование на 4 года тюрьмы;

- Шепель Артем Викторович, 24.01.1989, Горловка;

- Шумейко Максим Сергеевич, 26.04.1977, Симферополь;

- Шумилов Александр Евгеньевич, 26.04.1977, пгт Солоницевка Харьковской области;

- Юдин Виталий Владимирович, 31.08.1966, Киев;

- Белоус Дмитрий Викторович, 08.02.1986, Харьков;

- Кравченко Николай Иванович, 17.05.1970, Енакиево Донецкой области;

- Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976, Донецк.

Также в списках ЧВК Вагнера в составе "Карпат" указаны еще семь человек, гражданство которых пока не установлено, также с должностью "стрелок":

- Букреев Андрей Юрьевич

- Кузьменко Владислав Александрович

- Максимов Максим Максимович

- Мантаев Умар Мусайович

- Помазан Андрей Николаевич

- Рубанов Алексей Сергеевич

- Семенченко Дмитрий Владимирович

Подробное расследование с фотографиями и видео доступно здесь.


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