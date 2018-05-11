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Нацбанк: Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на четверть

  • 11.05.2018, 15:25

Сальдо экспорта товаров остается отрицательным.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БелТА.

По официальным данным, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $19,2 млрд, что на 25,5% больше, чем в январе-марте 2017 года.

По данным Нацбанка, экспорт составил почти $9,8 млрд (рост на 25,7%), импорт - более $9,4 млрд (рост на 25,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $315,2 млн, увеличившись на 37,9%. Внешнеторговый оборот товаров вырос на 26,3% до $16,1 млрд. Экспорт товаров увеличился на 26,9% до $7,8 млрд, импорт - на 25,7% до $8,3 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $527,5 млн (в первом квартале 2017-го оно также было отрицательным и составляло $476,5 млн).

Согласно официальным данным, внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $3 млрд (121,9% к январю-марту 2017 года). Экспорт услуг составил $1,9 млрд (121,4%), импорт - $1,1 млрд (122,8%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $842,7 млн (на 19,5% увеличилось по сравнению с первым кварталом 2017 года).


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