Завтра в Беларуси снова дорожает бензин 2 11.05.2018, 15:33

Цены на автомобильное топливо поднимут еще на одну копейку.

С 12 мая 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 12 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 28 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 36 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 57 копейки, ДТ — 1 рубль 36 копеек.

Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 27 апреля: дизель тогда подешевел на копейку, цены на автомобильные бензины не изменялись.