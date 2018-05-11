Первая израильско-иранская война? Игаль Левин, liga.net

11.05.2018, 15:43

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Фото: Israel Defense Forces / Flickr

На израильско-сирийской границе в ночь с 9 на 10 мая начались полномасштабные боевые действия.

В ответ на постоянные бомбардировки Израилем своих позиций, вооруженные силы Ирана, действующие в Сирии, в ночь с 9-го по 10-е мая выпустили 20 ракет (РСЗО и Фаджар-5) по позициям Армии обороны Израиля. Отразив атаку, АОИ стала наносить ответные удары, как по вооруженным силам режима Асада, так и по иранским объектам. Сообщают о наземных боестолкновениях, использовании ПТРК, РСЗО и артиллерии.

Сирийские источники и СМИ сообщают о массированном ударе по 137-му артиллерийскому батальону САА под Саасой, 4-ой дивизии САА на западе Дамаска, контакт с армией Израиля на высоте Тель аль - Каба недалеко от Эль-Кунейтры, ударе по иранским позициям КСИР в Дамаске и ударах по военным аэродромам, в том числе и по аэродрому Меззе.

Sky News и сирийские источники подтверждают факт боевых действий на Голанских высотах и интенсивных ударах в регионе. Сообщают что в Дамаске пропало электроснабжение. Армия Израиля просит своих граждан не покидать бомбоубежища и продолжает разворачивать на границе дополнительные силы. Были зафиксированы пуски систем ПРО Пэтриот и ПРО Железный купол.

Государственный департамент США заявил этой ночью, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону и осуждает агрессию Ирана. Министр Обороны Израиля, Авигдор Либерман, заявил: "В Иране всегда должны помнить, что если у нас пройдет дождь, то у них будет потоп". Иран в своих СМИ подает информацию как сирийско — израильскую войну, не признавая участия своих сил.

Пресс-служба АОИ сообщает, что в ночь на 10 мая на территории Сирии в ответ на ракетный обстрел израильской территории были атакованы более 50 целей, в том числе пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), С-75 Двина (SA2), Панцирь-С1 (SA22) и Бук-М1-2 (SA17). Отмечается, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям сил Эль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции. Военные заявляют, что была атакована иранская военная база к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты.

Глава пресс-службы АОИ генерал — майор Ронен Манелис: "Ирану потребуется длительное время на восстановление военной и разведывательной инфраструктур, которые были атакованы нами сегодня". Ответственный за работу с иностранными СМИ подполковник АОИ Йонатан Конрикус заявил: "Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия – разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще". Он назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

По данным Syrian Observatory, потери сирийцев - не менее 23 солдат. О потерях среди солдат Армии обороны Израиля не сообщается, как и о жертвах среди граждан Израиля. Командование АОИ подчеркивает, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание более мощного ответа.

Игаль Левин, лейтенант Армии обороны Израиля, сооснователь Центра изучения повстанческих движений, liga.net