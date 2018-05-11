Геннадий Федынич: Пока мы нужны людям – будем работать 11.05.2018, 15:48

Власти не ожидали такой популярности профсоюза РЭП среди трудящихся.

Со 2 августа 2017 года, когда было возбуждено уголовное дело в отношении лидеров профсоюза РЭП, по 1 мая 2018 года, в независимый профсоюз вступило более чем 620 новых членов. Об этом сайту ПЦ «Весна» рассказал председатель организации Геннадий Федынич.

"Более 10-ти месяцев Следственный комитет работает над расследованием дела, пытаясь подорвать доверие к профсоюзу и оказывая давление на рядовых членов профсоюза: только через допросы следователей прошло более 550 человек. Безусловно, власти ожидали, что люди после такого прессинга будут выходить из профсоюза. Но, как показала практика, на сегодняшний день есть только два заявления о выходе из организации. А с другой стороны, с 2 августа 2017 года, по 1 мая 2018 года по профсоюз вступило более чем 620 новых членов. У нас не было раньше такого примера массового вступления в профсоюз. Если организация нужна людям - ее уничтожить так просто не удастся. Пока мы нужны - будем работать", - говорит Геннадий Федынич.

Напоминаем, 8 мая лидерам Белорусского профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику предъявлено окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса РБ).