Nissan выпустила кроссовер Rogue для Хана Соло 11.05.2018, 15:59

Презентация машины состоялась на премьере нового эпизода франшизы «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Японский автопроизодитель Nissan сделал специальную версию кроссовера Roque в стиле космического корабля Хана Соло Millennium Falcon ("Тысячелетний сокол") из киносаги "Звездные войны". Презентация этой машины состоялась на мировой премьере нового эпизода франшизы "Хан Соло. Звездные войны: Истории" в Лос-Анджелесе, пишет versiya.info.

В создании этого уникального автомобиля приняли участие дизайнеры Lucasfilm и Industrial Light & Magic, пишет Autonews. Кроссовер получил специальный обвес в стиле упомянутого звездолета и похожую окраску кузова с алюминиевыми панелями. Многие детали напечатали на 3D-принтере. На крыше машины установили радарную антенну и лазерную пушку.

Приборная панель также выполнена в стиле звездолета Хана Соло. Кроме того, машину оснастили кнопкой активизации "гипердвигателя", который установлен на задней части и светится во время движения, отмечает "Версия.Инфо". Еще большей схожести с самым известным звездолетом эпопеи придают ветровое стекло и уникальные колесные диски. Заднее стекло заменили тремя 18-дюймовыми сабвуферами Bose, которые обеспечивают звуковые эффекты из фильма, пишет издание.

На самом деле этот "космический" автомобиль укомплектован тем же 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 171 лошадиная сила, что и обычный Roque, который в России продается под названием X-Trail.

В ноябре прошлого года Nissan представил в Лос-Анджелесе шесть шоу-каров в преддверии премьеры очередной серии франшизы "Звездные Войны: Последние джедаи". Одна из моделей - Rogue Sport A-wing - повторяет дизайн знаменитого перехватчика RZ-1, а другой Rouge сделали в стиле звездного истребителя T-65 X-Wing.