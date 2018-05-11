Российский Магадан станет побратимом белорусских Барановичей 11 11.05.2018, 15:57

У жителей города теперь будет повод съездить в Магадан.

Барановичи планируют заключить соглашение о побратимстве с российским Магаданом, сообщила БелТА первый заместитель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова.

Партнерское соглашение планируется подписать во время празднования Дня города Барановичей, которое намечено на 19-20 мая.

Ожидается, что свои подписи под документом поставят председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский и мэр Магадана Юрий Гришан.

Стороны намерены развивать сотрудничество в экономике, торговле, образовании, культуре, туризме и других сферах жизнедеятельности.

"У нас общий город-побратим - латвийская Елгава. Представители Магадана предложили нам также заключить договор о побратимстве. Барановичам интересно такое сотрудничество. Мы пригласили российскую делегацию на День города, чтобы обсудить направления для сотрудничества. В частности, в составе делегации будет представитель крупной торговой компании Магадана, рассчитываем на продвижение своей продукции, в том числе Барановичского хлопчатобумажного объединения, мебельного производства. Возможно, в ходе общения найдем новые точки соприкосновения", - подчеркнула Наталья Федорова.

В нынешнем году Барановичи отмечают свое 147-летие. В праздничных мероприятиях планируют принять участие побратимские делегации из польской Гдыни, украинского Нововолынска, латвийской Елгавы, а также литовского Шауляя.

Всего у Барановичей заключены договора о партнерстве с 23 зарубежными городами, в том числе из Финляндии, Австрии, Китая, Италии, Болгарии, Швеции, Турции, Вьетнама, Сербии.