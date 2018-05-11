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Джон Маккейн: Владимир Путин - злодей

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  • 11.05.2018, 16:28
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Джон Маккейн

Издание The Wall Street Journal опубликовало отрывок воспоминаний знаменитого сенатора.

Сенатор Джон Маккейн в мемуарах пишет о своем давнем негативном отношении к Владимиру Путину и своей роли в истории с "досье" на Дональда Трампа. Отрывок из воспоминаний публикует The Wall Street Journal, (перевод - inopressa.ru).

Повествование Маккейн начинает с конференции по безопасности в Галифаксе в ноябре 2016 года. "Тем субботним вечером сэр Эндрю Вуд, отставной британский дипломат, служивший послом Великобритании в России во время быстрого восхождения Владимира Путина на пост президента, попросил меня на пару слов", - рассказывает сенатор.

Вуд сказал, что знает бывшего офицера MI-6 по имени Кристофер Стил, которого наняли для расследования связей между кампанией Трампа и российскими агентами. "Стил подготовил отчет, который Вуд не читал и допускал, что тот по большей части представляет собой сырые, непроверенные разведданные. Но автор доклада был твердо убежден, что он заслуживает быть тщательно изученным экспертами по контрразведке", - говорится в статье.

"Меня встревожило вмешательство России в выборы, как оно встревожило бы любого верного американца. Я хотел заставить Путина дорого за это заплатить, и я волновался, что новая администрация не будет к этому расположена", - продолжает Маккейн. Он вспоминает: "Мы говорили приглушенными голосами. Комната была слабо освещена, и атмосфера была жутковатой. Я был ошеломлен. Это были шокирующие обвинения".

"Я не мог самостоятельно проверить ни одно из них, поэтому я сделал то, что сделал бы любой американец, заботящийся о безопасности нашей страны. Я положил досье в сейф в моем кабинете, позвонил в канцелярию директора ФБР Джиму Коми и попросил о встрече", - повествует сенатор.

Его действия обросли теориями заговора, признает Маккейн. Он объясняет, почему досье передали именно ему: "Во всем мире знают, что я стойкий критик режима Владимира Путина и был им долгое время. Вуд и Стил, вероятно, предположили, что из-за своей неприязни к Путину я приму их беспокойство всерьез. Их предположение было верным".

"Это может показаться похвальбой, но я реалистично относился к России и ее коррумпированному властителю почти два десятилетия. Мы с Путиным, можно сказать, издавна регулярно высказывали наше невысокое мнение друг о друге", - подчеркивает сенатор.

"Я выступил с речью в Сенате в 1996 году, когда вернулся из поездки, взволнованный установками России, и предупредил о "российской ностальгии по империи". Я призвал к скорейшему и быстрому расширению НАТО, чтобы в него вошли бывшие балтийские республики и страны Варшавского блока, предусмотрительно опасавшиеся восстановления империи", - пишет Маккейн.

Пессимизм шел вразрез с оптимизмом, которым в большинстве своем были окрашены надежды на отношения США с Россией после холодной войны, добавляет сенатор. "Но этот оптимизм отталкивался от близорукого взгляда на российскую историю, взгляда, ограниченного 73 годами правления в России Коммунистической партии. Обида и чувство незащищенности были мощными движущими силами российской истории на протяжении веков", - утверждает политик.

"Все, что было в душе Путина, как я сказал после ареста Ходорковского, это "преемственность по отношению к 400 годам гнета в России", - пишет сенатор.

"Владимир Путин - злодей, и он намерен совершать дурные поступки, в том числе разрушать либеральный порядок, возглавляемый США и принесший человечеству больше стабильности, процветания и свободы, чем их когда-либо существовало в истории. Он использует открытость нашего общества и поглощающие нас все более ожесточенные политические разногласия. Он хочет усилить эти разногласия и парализовать нас, чтобы мы не ответили на его агрессию", - заявляет Маккейн.

Цель Путина - не победить кандидата или партию, он намерен нанести поражение Западу, - подчеркивает политик. - Президент Трамп, похоже, то отказывается верить в то, что делает Путин, то просто об этом не беспокоится. К его чести, он повернул вспять политику Обамы и передал Украине летальное оружие. Но он должен понять природу угрозы, которую представляет собой Путин. Ему нужно понять природу Путина и нашу собственную".

"Мы должны бороться с Владимиром Путиным столь же решительно, как он борется с нами", - призывает Маккейн.


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