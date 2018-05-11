Александр Бухвостов: Мы добиваемся полной отмены контрактной системы 11.05.2018, 16:32

Александр Бухвостов

Официальные профсоюзы занимаются демагогией.

Профсоюзный активист Александр Бухвостов рассказал, почему официальные профсоюзы никогда не будут добиваться отмены контрактной системы, сообщает "Радыё Рацыя".

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, их организация участвует в доработке Кодекса о труде, который должен защищать добросовестных работников.

Со слов главы официальных профсоюзов, "если человек работает и к нему нет никаких замечаний и вопросов, то контракт с ним должен быть продлен на максимальный срок":

- Официальные профсоюза давно об этом говорят и делают какие-то попытки внести коррективы в положение о контрактной системе через генеральное соглашение или коллективные договоры. Но, на мой взгляд, все это - демагогия, потому что судьба работника по-прежнему остается в руках администрации учреждения, где он работает. Все зависит от начальства.

- Позиция независимых профсоюзов - полностью отменить контрактную систему?

- Безусловно. Мы считаем, что трудовые контракты должны зависеть от воли двух сторон, а не одного. Должны быть партнерские отношения. Чтобы рабочий имел такую же свободу избирать рабочие отношения, как и наниматель. А то, что Федерация профсоюзов выступает с инициативой изменений в контрактной системе, то они предлагают только то, что им позволяет власть. Ведь кто такой работник, к которому "нет замечаний и вопросов"?

Тот, кто молчит и никогда не высказывает претензии к администрации предприятия или к власти. Даже, если эти претензии справедливы. Поэтому официальные профсоюзы никогда не будут выступать за полную отмену контрактной системы. Выступать с такими предложениями - это идти против власти, с которой свои инициативы федерация раз и согласовывает. Все это - театральная постановка, не более того.