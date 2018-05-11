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В Беларуси возможен сбой работы банковских карточек

  • 11.05.2018, 16:47

Банковские карточки нескольких крупных банков могут не работать ночью 14 мая.

Банковские карточки нескольких крупных банков могут не работать в Беларуси ночью 14 мая. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БелТА.

С 2.00 до 6.30 14 мая возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, работающих через смартфон либо планшет.

Банковский процессинговый центр проводит плановые технологические работы, которые связаны с повышением версии СУБД Oracle программного комплекса mPOS. ОАО "Банковский процессинговый центр" оказывает услуги в части информационно-технологического обеспечения расчетов с использованием системы mPOS следующим банкам: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ЗАО "БСБ Банк", ОАО "Паритетбанк".


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