В Беларуси возможен сбой работы банковских карточек 11.05.2018, 16:47

Банковские карточки нескольких крупных банков могут не работать ночью 14 мая.

Банковские карточки нескольких крупных банков могут не работать в Беларуси ночью 14 мая. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БелТА.

С 2.00 до 6.30 14 мая возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, работающих через смартфон либо планшет.

Банковский процессинговый центр проводит плановые технологические работы, которые связаны с повышением версии СУБД Oracle программного комплекса mPOS. ОАО "Банковский процессинговый центр" оказывает услуги в части информационно-технологического обеспечения расчетов с использованием системы mPOS следующим банкам: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ЗАО "БСБ Банк", ОАО "Паритетбанк".