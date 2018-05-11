Белорус провел в США риэлторских сделок на $5 миллиардов 1 11.05.2018, 17:03

Николай Бочило

Американская компания Bell Partners Inc. рассказала об успехах нашего земляка.

Американская компания Bell Partners Inc. недавно сообщила о повышении в должности уроженца Беларуси Николая Бочило, который стал исполнительным вице-президентом по инвестициям, пишет сайт «Беларусь и Мир».

Как говорится в сообщении, Николай работает в компании с 2001 года и с тех пор был причастен к транзакциям недвижимости, общая стоимость которой превышает 5 млрд долларов.

Он отвечает за инвестиционную активность Bell Partners в западной части США и отчитывается президенту компании Лили Данн.

Из Беларуси Бочило прибыл в Соединенные Штаты в 1998 году по программе студенческого обмена Future Leaders Exchange scholarship.

Получил MBA от Дарденской школы бизнеса при Университете Вирджинии и степень бакалавра по бизнесу и экономике в колледже Гринсборо, который он закончил с отличием.

В 2017 году Николай переехал в Сан-Франциско, чтобы открыть на Западном побережье офис Bell Partners.

Сегодня эта компания оперирует в целом по США более чем 58 тысячами объектов недвижимости и за последний отчетный год осуществила сделок на 1,2 млрд долларов, говорится в сообщении.