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В тройке лидеров президентского рейтинга Украины – Тимошенко, Бойко и Порошенко

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  • 11.05.2018, 17:07
Юлия Тимошенко

Центр социальных исследований «София» представил результаты соцопроса.

11% опрошенных Центром социальных исследований "София" готовы были бы проголосовать за главу парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, если бы выборы президента проходили в ближайшее время. Такие результаты исследования представил сегодня Центр социальных исследований "София", сообщают "Українські Новини".

Голоса за других потенциальных кандидатов, согласно данным "Софии", распределились бы так:

• 9,8% – за сопредседателя Оппозиционного блока Юрия Бойко;

• 9,5% – за действующего президента Петра Порошенко;

• 8,5% – за лидера партии "Гражданская инициатива" Анатолия Гриценко;

• 7,7% – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко;

• 6,6% – за музыканта Святослава Вакарчука;

• 5,2% – за нардепа, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича;

• 4,7% – за лидера "Самопомочі", мэра Львова Андрея Садового;

• 2,5% – за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов, а 18,7% опрошенных затруднились ответить.

40,5% респондентов сказали, что обязательно приняли бы участие в выборах, 32,3% – не уверены, но скорее всего проголосовали бы, 7,9% – скорее не пришли бы на участки, затруднились ответить 4,3%.

На вопрос "за кого бы вы проголосовали – за опытного политика, который ранее занимал руководящие должности или за известного человека, но который не имеет отношения к политике?", 42,7% респондентов оветили, что отдали бы предпочтение опытному политику, 38,6% – просто известному человеку, затруднились ответить 18,7% .

Опрос проводился с 19 по 30 апреля во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Были опрошены 2016 совершеннолетних жителей страны, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.


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