Британские ученые создали робота, реалистичность которого озадачивает 11.05.2018, 17:17

Робот Фред умеет моргать, зевать и болтать без умолку.

Инженеры британской компании Engineered Arts работают над человекоподобным роботом: его зовут Фред, и не только скелет, но и его почти человеческие черты лица механикам вполне удались, пишет bbc.com.

У робота - седые волосы и потрёпанный вид: Фред всем похож на мужчину средних лет с максимально невзрачной манерой одеваться.

Но он всё же андроид - продукт компании Engineered Arts, базирующейся в английском Корнуолле.

Компания уже производила роботов для парков разлечений и роботов-информаторов, например, в киосках.

Фред же - нечто совсем иное: настоящий андроид из свежайшей линейки конструктора под названием Mesmer, которого изготовили по заказу создателей сериала "Мир Дикого запада" (Westworld) для нового сезона фантастической саги.

Эксперты Engineered Arts дали Фреду возможность говорить о возможных преимуществах андроидов перед людьми. Среди прочего, робот может невзначай спросить: "Не кажется ли вам, что лучшие дни человечества уже позади?"

Ранее компания изготовила ряд роботов в виде исторических личностей для музея Мадам Тюссо в Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке.

Фред умеет моргать, зевать и болтать без умолку.

В апреле Фреда выпустили пообщаться с посетителями паба в Лондоне, и некоторых людей этот диалог даже напугал.

На создание Фреда ушло 12 недель: помимо тысяч строчек кода программирования, инженеры за это время собрали его металлический скелет, вставили акриловые глаза и натянули силиконовую кожу, чтобы сделать его максимально похожим на человека - 55-летнего лондонского актёра Тедроя Ньюэлла, чьё лицо подверглось тщательному 3D-сканированию.

Судя по всему, доброволец Ньюэлл оказался очень доволен своим андроидным аватаром.