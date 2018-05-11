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Как белорусы готовятся дать бой чехам

  • 11.05.2018, 17:34
Сергей Пушков

Репортаж с тренировки хоккейной сборной Беларуси.

Около 11.40 по копенгагенскому времени ребята начали собираться на льду. Первыми к упражнениям, пусть и вкатывающим, приступили голкиперы. Можно было долго всматриваться в их разминку, но так и не понять, кто же выйдет против чехов. Да они и сами еще не знают, а тренерский штаб карты не раскрывает. Может, и к лучшему — будут меньше волноваться, пишет "Прессбол".

Со стороны, сидя на трибуне, за тренировкой белорусской сборной наблюдали Алексей Калюжный и несколько лиц в штатском. Но точно не чешские журналисты — те остались сидеть в медиа-центре. До белорусов им дела нет, они ждут плей-офф. Правда, предматчевая раскатка вряд ли раскрыла бы им некие тайны о нашей команде.

Вся раскатка была направлена на подготовку к сегодняшнему матчу. Мы поработали над выходами из зоны и реализацией большинства, — рассказал Сергей Пушков. — Мы уделяем серьезное внимание большинству, потому что оно является одним из главных компонентов в игре, который у нас пока, к сожалению, не очень хорошо получается. Чтобы получался — нужно работать.

- Были вчера на матче чехов и россиян?

- Конечно. Думаю, все видели, что чехи — соперник очень серьезный. К ним добавились два сильных игрока, которые вчера набрали на двоих семь очков. А ведь ребята прямо из самолета вышли на лед. Команда усилилась большими мастерами. Но мы будем готовиться, чтобы достойно противостоять сопернику.

- Что мы противопоставим?

- Организованную игру и дисциплину. Это одно из самых главных. Я всегда об этом говорю. Если ребята выполнят то, что указано в плане на игру, думаю, достойно будем выглядеть.

Надеемся на это и мы. Как и еще трое наших ребят, которые точно не сыграют против чехов. Вне игры сегодня Александр Матерухин и Шарль Лингле. Нападающим предоставили отдых. Также не помощник, но уже до конца турнира, защитник Роман Дюков. В матче против Швейцарии в него неудачно угодила шайба. Итог — травма голеностопного сустава.

Настроение сейчас в команде, конечно, не самое лучшее. Это и понятно. Ребята все прекрасно понимают. Понимают к чему нынешняя ситуация может привести, осознают серьезность и ответственность оставшихся матчей. Улыбок и шуток на раскатке было минимум. А вот эмоций хватало. Порой они зашкаливали настолько, что Владимиру Денисову приходилось успокаивать партнеров по обороне.

Не могу сказать, что настроение отличное. Все понимают ту ситуацию, в которой мы оказались. Но мы готовимся, работаем. Я не собираюсь сейчас искать какие-то отговорки, мол, нам тяжело, давление… Мы понимаем в какую ситуацию попали, и смотрим правде в глаза — другого выхода, как побеждать и набирать очки, у нас нет, — говорит Кристиан Хенкель.

- Чего не хватает в игре команды?

- Многого. Но, в первую очередь, не хватает голов, командной работы, веры друг в друга и веры в себя.

- Как психологически настроить себя на правильный лад?

- Есть такое слово — "надо". Этим все сказано.

- Поделись мнением о сопернике.

- Чехи — это чехи. Они всегда хорошо играли, это топ-сборная. Там все мастера. Многие играют в НХЛ, поэтому нам нужно выйти и выложиться на двести процентов.

Вы уж постарайтесь, ребята...


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