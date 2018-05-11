Как строители переживают кризис 1 11.05.2018, 17:54

Зарплаты с задержкой, работа на 0,25 ставки и уход работников.

Большинство строительных организаций страны в прошлом году ежемесячно нарушали сроки выплаты заработной платы, сообщают в федерации профсоюзов. При этом около 10 тысяч работников строительной отрасли трудились в сокращенном режиме рабочего времени. К примеру, только за 2 последних года численность работников по организациям Минстройархитектуры сократилась на 30 тысяч человек, пишет tut.by.

— Чтобы расплатиться с сотрудниками, ряд нанимателей были вынуждены брать банковские кредиты, — отметил председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Николай Бунас. — Для многих же организаций выплата заработной платы и осуществление нормальной деятельности были осложнены тем, что их счета находились под арестом.

Средняя зарплата по строительной отрасли за 2017 год, по данным профсоюзов, составила 779 рублей. «Однако эта цифра лишь незначительно приблизилась к норме, заложенной в тарифном соглашении. При этом во многих строительных организациях заработок не только не вырос, но и уменьшился. Кроме того, некоторые предприятия выплачивали его всего раз в месяц — и то после 25-го числа. Изменения сроков выплаты заработной платы на последний день месяца вносились в коллективные договоры», — отмечают профсоюзы.

Основная причина такого положения дел — несвоевременный расчет заказчиков за выполненный объем строительно-монтажных работ. На 1 января 2018 года просроченная дебиторская задолженность по всем стройорганизациям коммунальной и республиканской формы собственности составила более 330 миллионов рублей.

При этом в прошлом году около 10 тысяч работников строительной отрасли трудились в сокращенном режиме рабочего времени. «Многие организации „грешили“ завуалированным сокращением: изначально переводили людей на 0,5−0,25 ставки, из-за чего специалисты сами принимали решение уволиться. Только за 2 последних года численность работников по организациям Минстройархитектуры сократилась на 30 тысяч человек. Практически такой же минус у строительных предприятий коммунальной формы собственности», — отмечают профсоюзы.

Непростое экономическое положение — отсутствие чистой и нераспределенной прибыли остатка фонда потребления — привело к тому, что предприятия потеряли возможность производить социальные выплаты по коллективным договорам, добавляют в федерации профсоюзов.

Напомним, белорусским строителям обещают увеличить зарплаты в среднем на 20%, сообщал ранее министр строительства и архитектуры Анатолий Черный. Этому заявлению предшествовало поручение Лукашенко задействовать белорусских строителей на объектах внутри страны, а не за рубежом.