«Радио Свобода»: Охотники за казаками 3 11.05.2018, 18:01

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Фото: AP

В Сети раскрывают имена «наймитов» и «провокаторов», избивавших участников акции «Он нам не царь».

Российские оппозиционные активисты создали телеграм-канал, в котором с помощью подписчиков пытаются раскрыть личности казаков и членов радикальных прокремлевских движений, участвовавших в избиении демонстрантов на митинге сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади 5-го мая. Им уже удалось установить личности более 10 человек – но цель этого проекта вовсе не месть, сообщает "Радио Свобода".

О том, как казаки готовились к акции сторонников Алексея Навального, кто их возглавляет и как они связаны с ФСБ, Радио Свобода рассказывало в начале этой недели. Телеканал Настоящее Время в четверг опубликовал подробный рассказ о личности атамана "Центрального казачьего войска" Ивана Миронова – он оказался почетным гражданином Иркутской области, соратником главы "Ростеха" Сергея Чемезова и участником конфликта вокруг завода "АвтоВАЗ". На Пушкинской площади в составе группы людей, бивших участников митинга, были не только казаки, но и хорошо известные участникам протестных акций члены радикальных прокремлевских движений НОД и SERB.

Но именно казаки привлекли к себе особое внимание: их действия отличались особой жесткостью, кроме того, они не стесняясь применяли против своих противников нагайки – кожаные хлысты, в наконечник которых для утяжеления может быть зашит металлический груз. Как рассказывал в интервью Радио Свобода потомственный казак Александр Дзиковицкий, нагайкой можно с одного удара раскроить череп волка.

Создатели телеграм-канала "База данных: провокаторы, штрейхбрейкеры, наймиты" опасаются, что если не остановить казаков и активистов SERB и НОД сейчас, ситуация в России может перерасти в настоящую гражданскую войну. Они не публикуют адреса и телефоны людей, личности которых им удалось раскрыть, ограничиваясь именами и фамилиями: по мнению одного из создателей канала Антона Громова (вместе с "Базой данных" он ведет популярный канал "Политота" и является создателем сайта и НКО "Русские европейцы"), этой информации должно быть достаточно для наказания провокаторов в правовом поле.

Несмотря на это, деятельность по раскрытию личностей казаков уже подвергается критике как "стукачество", а в адрес авторов канала поступают угрозы расправы.

"В нашем проекте участвуют четыре человека. В их числе Михаил Нестеров, настоящий представитель казачьего народа. Он очень недоволен тем, что люди, которые одеты как казаки и выдают себя за казаков, творят беспредел на улицах нашей столицы. Мы раскрываем личности именно тех людей, которые участвовали в провокациях во время акций 5 мая", – говорит Антон Громов.

На претензии в стукачестве от отвечает: "Мы хотим помочь людям, которые пострадали от акций террора, чтобы они смогли обратиться к правозащитникам, к юристам, и уже в суде доказать факт побоев, решить это сугубо в правовом поле. Люди должны знать в лицо, кто, собственно, на них нападал. Именно так этот вопрос можно будет решить цивилизованно, а не путем насилия, потому что спонсоры этих нападавших хотят все перевести в неправовое поле. Они хотят сделать так, чтобы у нас, в нашей стране, была гражданская война".

По словам Громова, команде "Базы данных" удалось определить имена и фамилии более 14-ти нападавших на демонстрантов казаков и прокремлевских активистов. "Я считаю, что это люди, которые позорят казачий народ. На самом деле, это ряженые, наемники. Многие из них являются ветеранами боевых действий на стороне сепаратистов непризнанных республик на востоке Украины.

Некоторые являются представителями движения SERB. Многие из них – известные провокаторы. Они уже неоднократно принимали участие в акциях против мирных граждан на улицах наших городов в прошлом. И многие из них сотрудничают с рядом официальных силовых структур, с определенными представителями МВД и Центра «Э»".

Еще один автор телеграм-канала "База данных: провокаторы, штрейхбрейкеры, наймиты", Константин (свою фамилию он попросил не называть из соображений безопасности), говорит о целях проекта схожими словами:

"Мы небезучастны к тому, что происходит в России, в нашей родине. Мы активно интересовались политикой. Нам было интересно, хотя активно мы в нее не вмешивались. Но когда мы увидели избиение нагайками на этом митинге, я обратил внимание на утолщение нагайки, где находится грузик. Фактически, эти люди использовали против подростков, детей, женщин холодное оружие. Нас это очень сильно задело. Мы решили, что надо как-то помочь людям, потому что если это просто произошло, а потом все замолчали, то эти люди останутся безнаказанными.

Нам хотелось бы, чтобы люди, пострадавшие от них, могли обратиться в правоохранительные органы и отстаивать свою позицию. Использование таких «подразделений», возможно, приведет к тому, что противостояние перейдет в более активную фазу с использованием физического насилия. Фактически, оно уже в нее переходит. Это «латиноамериканизация» политики, когда используются парамилитарные подразделения. Нас это покоробило. И мы решили, что надо дать людям шанс подать в суд на этих нападавших".

На видео с митинга на Пушкинской площади, снятого Зосей Родкевич и Максимом Пахомовым, хорошо видно, как избивавшие протестующих люди в папахах и камуфляжной форме отдают указания полиции – на кого из участников митинга обратить внимание. В то же время, при приближении "космонавтов" (как называют в народе полицейских и ОМОН за их шлемы) они кричат "свои".

Константин уверен, что группы нападавших – казаки, НОДовцы, люди из SERB – координировали свои действия не только друг с другом, но и с полицейскими: "Эти группы взаимодействовали. У нас есть задокументированное доказательство такого взаимодействия со стороны одного из активных участников их так называемого «казачества», или того же самого Петрунько (Александра Петрунько, активиста SERB, облившего Алексея Навального едкой зеленкой в мае 2017-го, – прим.). Петрунько дает полицейским какие-то указания, показывает куда-то, видимо, кого бить, кого гнать. Они взаимодействовали как единое целое". В то же время, как видно на видео, одного из казаков не менее жестко, чем других протестующих, хватает и уводит полиция.

Антон Громов не так категоричен в своих оценках взаимодействия казаков и полицейских: "Я думаю, что это должен утверждать суд. Мы знаем факты, что некоторым сотрудникам правоохранительных органов эти люди говорили «мы свои», показывали какие-то удостоверения, и они их отпускали. Соответственно, есть какая-то координация. Мы не можем знать точно, с кем конкретно она происходит.

Возможно, не все сотрудники правоохранительных органов участвуют в этой операции, некоторых, как видите, они задерживали. Но какая-то координация точно есть. У нас есть информаторы с той стороны, которые тоже недовольны тем, что происходит. И они будут давать нам данные по этому поводу".

Фото: AP

В пользу предположения, что казаки, члены SERB и "Национального освободительного движения" действуют в связке с полицейскими, говорит и история задержанного 5 мая в Москве активиста "Открытой России". Когда полицейский в ОВД "Алексеевский" обратился к нему и другим задержанным с вопросом "Кто здесь из НОД?", тот не растерялся и с казал "я". После этого, в ответ на просьбу полицейского назвать остальных задержанных НОДовцев, он по памяти сказал сотруднику еще десять с лишним имен и фамилий своих задержанных товарищей, в результате всех их отпустили из полиции без составления протоколов.

Антон Громов говорит, что отряды провокаторов с боевым опытом, полученным в Донбассе, действуют не только в России, но и в Европе – например, в Латвии: "Это общефедеральная проблема – участие подобных парамилитарных структур. Это угроза для гражданского мира в нашей стране, потому что в итоге мы можем прийти к негативному историческому опыту ряда стран Латинской Америки, Африки и Азии.

Конечно же, мы не хотим допустить этого. Эта проблема есть даже за пределами России, потому что подобные провокаторы (я сейчас нахожусь в Латвии) действуют и здесь. Они финансируются прокремлевскими фондами, прокремлевскими структурами, бизнесом. Из той же Латвии отправились воевать в так называемую «Новороссию» более ста человек. Все эти люди имеют опыт боевых действий. Это очень опасно! Часто у них есть оружие.

Они имеют свои лагеря. Их тренируют военные специалисты. Это очень опасно, это может негативным образом отразиться на жизни всех граждан нашей страны. Именно они и их спонсоры разжигают гражданское противостояние".

Этих спонсоров создатели телеграм-канала "База данных" сейчас активно ищут, но пока не готовы поделиться найденной информацией. Антон Громов говорит лишь, что в их числе - представители бизнеса, церкви, депутаты. В перспективе он планирует для проекта по деанонимизации провокаторов отдельный сайт, где будет опубликовано подробное расследование истоков финансирования радикальных прокремлевских движений, не гнушающихся применением силы: "Я думаю, в перспективе это санкционная история. Эти люди ездят в Европу, они имеют счета в зарубежных банках. Очевидно, что они должны понести какую-то ответственность за свои действия".

По словам Константина, у него нет личной неприязни к казакам или прокремлевским активистам: "Никаких личных счетов я ни к кому не имею, равно как и мои соратники. Просто мы хотим, чтобы этот градус накала снизился".

Как и его коллега, он не торопится говорить об источниках финансирования или об организациях, с помощью которых власти пытаются превратить мирный протест в силовое противостояние граждан друг с другом: "Вначале мы думали, что это как-то координировалось через «Союз Добровольцев Донбасса», но информация нуждается в проверке. Поэтому голословно какую-то организацию обвинять не хочется".

Зато нет недостатка в обвинениях в адрес самого Константина и других "охотников за казаками": в их адрес уже начали поступать угрозы. "Нам пишут анонимы, «отрежем вам что-нибудь», «скоро вы все будете висеть», и так далее". В то же время, сами "охотники" не намерены выходить за рамки этических норм и уважения к личным данным людей, кем бы они ни были: "Мы не публикуем адреса, номера телефонов.

К нам уже обращались и с такими предложениями тоже, предлагали – «а давайте, мы будет дальнейшую «деанонимизацию» проводить? Мы против этого. Мы категорически против насилия. Почему? Потому что мы против эскалации. Поэтому каких-то дополнительных личных данных мы публиковать не будем".