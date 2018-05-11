Кристиан Хенкель: Чехи — это чехи 2 11.05.2018, 18:44

Кристиан Хенкель

Фото: belarushockey.com

Защитник сборной Беларуси рассказал о состоянии дел в национальной команде в преддверии матча с чехами.

– Не могу сказать, что настроение отличное. Все понимают ту ситуацию, в которой мы оказались. Но мы готовимся, работаем. Я не собираюсь сейчас искать какие-то отговорки, мол, нам тяжело, давление... Мы понимаем в какую ситуацию попали, и смотрим правде в глаза — другого выхода, как побеждать и набирать очки, у нас нет.

– Чего не хватает в игре команды?

– Многого. Но, в первую очередь, не хватает голов, командной работы, веры друг в друга и веры в себя.

– Как психологически настроить себя на правильный лад?

– Есть такое слово – «надо». Этим все сказано.

– Поделись мнением о сопернике.

– Чехи — это чехи. Они всегда хорошо играли, это топ-сборная. Там все мастера. Многие играют в НХЛ, поэтому нам нужно выйти и выложиться на двести процентов, – цитирует Хенкеля «Прессбол».