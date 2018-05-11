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Премьер-министр Армении принял лидера рок-группы System of A Down

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  • 11.05.2018, 18:53

Серж Танкян пожелал успехов новому правительству под руководством Никола Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в пятницу американского рок-певца армянского происхождения Сержа Танкяна. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалась текущая обстановка в Армении, а также шаги премьера, предпринятые в формировании правительства республики. Танкян оценил изменения в стране и пожелал успеха новому правительству под руководством Никола Пашиняна.

Солист рок-группы System of A Down Серж Танкян прибыл в Ереван 7 мая, чтобы поддержать протестное движение, которое возглавлял Пашинян. В тот же день на митинге оппозиции Танкян исполнил песню на армянском языке, посвященную родине.


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