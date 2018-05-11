Белорусы продолжают «проедать» валютные сбережения 11.05.2018, 19:01

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В январе-апреле белорусы продали валюты больше, чем купили.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БелТА.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,864 млрд в эквиваленте, купило $2,413 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила более $450 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-апреле продали иностранной валюты на $6,346 млрд в эквиваленте, купили $6,693 млрд.

Нерезиденты Беларуси за четыре месяца продали валюты на $194,9 млн в эквиваленте, купили - $32,3 млн.