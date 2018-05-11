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Как Россия сама погубила свои авианосцы

  • 11.05.2018, 19:06

Из шести советских авианосцев у РФ остался только дымящийся «Адмирал Кузнецов».

Развал Советского Союза помешал России реализовать свои самые амбициозные проекты и сравняться по боевой мощи с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest, основываясь на анализе последних разработок ВПК СССР.

И самым ярким примером является недостроенный атомный тяжелый авианесущий крейсер "Ульяновск". Корабль, ни в чем не уступающий американским авианосцам "Нимиц", просто распилили на металлолом в 1992 году. А остатки выделенной на строительство корабля рекордной по тем временам суммы в 2 млрд советских рублей просто "освоили", как это нередко происходило в 1990-х, пишет utro.ru.

Но еще в конце 1980-х на "Ульяновск" возлагали большие надежды на флоте. Уже тогда в СССР понимали, что одними подлодками будет трудно составить конкуренцию США, поэтому в 1986 г. Главное управление кораблестроения ВМФ поручило Черноморскому заводу в Николаеве создание первого советского тяжелого авианосца, о котором сегодня тщетно мечтают российские моряки. Заложили корабль в ноябре 1988 г. и строили вплоть до 1991-го, доведя готовность до 18,3%. Только тот факт, что в создании "Ульяновска" было задействовано около 600 заводов, говорит о том, насколько масштабный это был проект.

Авианосец должен был получиться очень мощным: четыре реактора по 305 Мвт и четыре паровые турбины по 50 тыс. лошадиных сил. Скорость полного хода – порядка 30 узлов, как и у "Нимиц". На палубе "Ульяновска" могло разместиться до 70 самолетов и вертолетов, в то время как на "Нимиц" – 90. Но все равно это огромный боевой потенциал.

Для "Ульяновска" готовили 60 палубных истребителей Су-33 со складывающимся крыльями, а также совершенно новые самолеты ДРЛО Як-44 и противолодочные вертолеты Ка-27.

Кроме того, корабль оснащался не только трамплином и четырьмя аэрофинишерами, но и двумя паровыми катапультами. "Ульяновск" должен был стать первым конкурентоспособным авианосцем, но этому не суждено было сбыться.

Первого ноября 1991 г. "Ульяновск" был исключен из состава ВМФ, и финансирование полностью прекратилось. Первое время завод строил корабль на собственные средства, но они быстро кончились. В начале 1992 г. Россия и Украина окончательно отказались от строительства корабля. А в Вашингтоне в облегчением вздохнули, так как поняли, что у русских не скоро появится собственный тяжелый авианосец. Так оно и получилось. Более того, из средних авианесущих крейсеров у России остался только "Адмирал Кузнецов", хотя у ВМФ СССР их было шесть: "Киев" (продан Китаю, теперь развлекательный центр), "Минск" (продан Китаю), "Новороссийск" (продан Южной Корее, распилен на металлолом), "Баку" (продан Индии, в составе ВМС страны), "Варяг" (продан Китаю) и собственно "Кузнецов".

Достаточно долгое время в российских СМИ тиражировалось мнение, что России якобы не нужны авианосцы, так как основная ударная сила ВМФ РФ – это атомный подводный флот. Отчасти это правда, но еще при СССР моряки поняли, что авианосцы нужны для прикрытия развертывания корабельных групп и подводных лодок в океане. "Ульяновск" со своими 70 истребителями должен был противостоять палубной и береговой авиации НАТО, имеющей численный перевес. Но политические события поставили на корабле крест. А теперь на корабль подобного класса просто нет денег. Одержав победу в холодной войне, США постарались лишить Россию ее самого опасного оружия, а теперь восстановить погубленное практически невозможно.


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