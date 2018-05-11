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100 тысяч геймеров помогли физикам оспорить гипотезу Эйнштейна

  • 11.05.2018, 19:14

Физики совместно с геймерами опровергли гипотезу Эйнштейна об особенностях квантового устройства мира.

Об этом пишет bykvu.com со ссылкой на журнал Nature.

Физик Альберт Эйнштейн придерживался принципа локального реализма, согласно которому: на объект влияют только близко расположенные к нему другие объекты; предположение, что объекты обладают врожденными объективными свойствами еще до того, как мы начинаем измерять их ("Луна существует и тогда, когда мы на нее не смотрим", – говорил ученый).

Открытие квантовой запутанности предполагает, что две частицы, находящиеся в квантовой зависимости, могут мгновенно обмениваться информацией, даже если отдалены на любое возможное расстояние – даже в разные концы Вселенной.

В ноябре 2016 года тысячи добровольцев приняли участие в эксперименте The BIG Bell Test . Геймеры со всего мира с помощью смартфонов и компьютеров создали случайную последовательность нулей и единиц — битов информации. Для этого ученые разработали простую игру в браузере, играя в которую, участники посылали случайные последовательности цифр разработчикам.

Измерив свойства одной частицы, можно с полной уверенностью предсказать изменение свойств другой. При этом взаимодействие действительно происходит моментально – быстрее скорости света.

Ранее была опубликована работа известного физика Стивена Хокинга о природе Вселенной, написанная в соавторстве со своим бельгийским коллегой Томасом Хертогом из Левенского католического университета.


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