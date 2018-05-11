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Гомельский радиозавод будет работать только три дня в неделю

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  • 11.05.2018, 19:20

Одна из причин тяжелого состояния завода – отсутствие у предприятия заказов.

Градообразующие предприятия советского периода все чаще испытывают трудности. Вот и знаменитый в свое время «Гомельский радиозавод» целое лето будет работать только три дня в неделю. Почему отечественные предприятия, «спасением» которых так гордились власти Беларуси, постоянно сталкиваются с кризисом? И чего от этих нерадостных изменений ждут сами работники?

На одном из крупнейших предприятий – Гомельском радиозаводе – с 1 июня до 31-го августа работников переведут на трехдневную рабочую неделю, передает «Белсат». Одна из причин тяжелого состояния – отсутствие у предприятия заказов. Сокращение рабочей недели сильно ухудшит их материальное положение, – говорят работники. Правда, рассказывать открыто на камеру боятся. Как отразится короткая неделя на их кармане?

Работники Гомельского радиозавода говорят:

«Сильно. Почти… Ну, на третью часть получается».

«Получать будет нечего, а всех кормить надо, кредиты платить надо, тяжеловато будет».

Представитель профсоюзного комитета радиозавода смотрит на проблемы предприятия как на временные трудности. И не видит нарушения прав трудящихся.

«В приказе написано – пункт три, мне кажется, – что разрешает в связи с производственной необходимостью привлекать к работе таких сотрудников согласно утвержденным спискам. Практически давления нет. А так, чтобы мы пошли на трёхдневку и заперли на амбарный замок – такого нет», – отмечает председатель профсоюзного комитета радиозавода Сергей Мусьянов.

Специалисты, которые знают производство, считают, что состояние предприятия – это результат ошибочной политики властей Беларуси, которые до сих пор не вкладывали финансовых средств в развитие отрасли и не выработали экономической программы.

«Поэтому сейчас вот это высокотехнологичное предприятие фактически загибается. И каких бы директоров или менеджеров сюда бы ни ставили – не справятся, так как это системная ошибка, системный кризис, который загнал это предприятие в болото экономическое», – отмечает Андрей Толчиков, бывший работник Гомельского радиозавода.

А пока идут споры о глубине кризиса, рабочие точно видят, что им нужно делать.

«Ну, надо менять место работы. Это точно».


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