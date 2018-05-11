ЧМ-2018: Австрийцы перед матчем с белорусами уступили французам 11.05.2018, 19:51

В следующем поединке альпийцы сыграют с белорусами.

В матче предварительного раунда хоккейного чемпионата мира в Дании сборная Франции взяла верх над командой Австрии — 5:2, передает «Прессбол».

Напомним, в следующем поединке альпийцы сыграют с белорусами. Важная в борьбе за выживание в элите встреча состоится в субботу, 12 мая.

Франция — Австрия — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Хундертпфунд (Хайнрих, Шумниг, 3.32). 1:1 — Флери (2) (С.Да Коста, Реш, 10.00). 2:1 — С.Трей (Тексье, Экефей, 13.10-бол.). 2:2 — М.Раффль (Хайнрих, 31.22-бол.). 3:2 — Флери (Овитю, С.Да Коста, 34.11-бол.). 4:2 — Т.Да Коста (Тексье, Гайе, 37.49). 5:2 — С.Трей (Тексье, Экефей, 41.06-бол.).

Группа «А»: Швеция — 12 (4), Россия — 10 (4), Швейцария — 9 (4), Словакия — 7 (4), Чехия — 6 (4), Франция — 6 (5), Австрия — 1 (5), Беларусь — 0 (4).