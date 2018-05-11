Белорусский контрабандист удивил бывалых польских таможенников 11.05.2018, 20:14

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Фото: AP

О новых узлах, куда можно спрятать контрабанду, польские таможенники из Кузницы смогли узнать благодаря белорусу.

При попытке въехать на территорию Польши через Брузги на своём полноприводном внедорожнике Nissan Patrol белорус отключил передний привод, чтобы использовать картер переднего моста для перевозки сигарет. Еще часть контрабанды он умудрился засунуть внутрь коробки передач (вероятно, таможенники путают коробку передач и раздаточную коробку — прим. авт.). В результате оба механизма были непригодны для использования, передает euroby.info.

Впрочем машина успешно доехала до польско-белорусской границы, однако дальше её путешествие прервала польская таможня.

В ходе проверки польские сотрудники извлекли из привода машины 174 пачки сигарет. Из-за 600 $ (такова приблизительная стоимость сигарет) белоруса ждет не только штраф, но и вероятная конфискация машины, приспособленной для перевозки контрабанды. Решение примет польский суд.