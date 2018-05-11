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Власти Австралии объявили об ограничении расчетов наличными с 2019 год

  • 11.05.2018, 20:29

В Австралии вводится запрет на платежи наличными деньгами на сумму более 10 тыс. австралийских долларов.

В целях борьбы с теневой экономикой и легализацией незаконно нажитых средств власти Австралии решили ввести ограничения на расчеты наличными, передает РБК. Начиная с 1 июля 2019 года оплатить товары или услуги стоимостью свыше 10 тыс. австралийских долларов ($7543) наличными станет невозможно, сообщает газета The West Australian со ссылкой на агентство Australian Associated Press.

«Это плохие новости для банд уголовников, террористов и тех, кто пытается мошенничать с налогами», — заявил, представляя парламенту Австралии бюджет на 2018–2019 годы, казначей Скотт Моррисон.

Как сообщает портал News.com.au, ограничения не коснутся транзакций с финансовыми учреждениями, а также некоммерческих расчетов между физическими лицами.

Глава Казначейства пояснил, что использование наличных упрощает уклонение от налогов и занижение доходов компаний, что позволяет недобросовестным бизнесменам получать конкурентное преимущество.

Моррисон добавил, что специалисты Казначейства выявили ряд крупных незадокументированных сделок по покупке за наличные не только домов, автомобилей и яхт, но и сельскохозяйственных товаров и различного сырья. По словам Моррисона, общая сумма таких сделок составляет до 50 млрд австралийских долларов, что вредит честному бизнесу.


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