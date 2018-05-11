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Беларусь и Камбоджа готовят визиты «высокого уровня»

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  • 11.05.2018, 20:43

О дате визита «высокого уровня» пока не сообщается.

Эта тема обсуждалась во время рабочего визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина в Камбоджу, сообщили БелТА в пресс-службе МИД.

Белорусский дипломат провел переговоры с государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи, сопредседателем совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Текрет Камранг, госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Оуч Борит.

Во время встреч обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия на международной арене, расширения договорно-правовой базы, активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание уделено выполнению достигнутых ранее договоренностей и подготовке визитов высокого уровня.


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