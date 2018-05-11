Кем не может работать женщина в Беларуси? 2 11.05.2018, 20:55

1,771

В Беларуси есть ряд должностей, на которые девушек принять невозможно.

Иногда женщины сталкиваются с проблемами из-за запретов на профессии. Например, белоруска с детства мечтала стать дальнобойщиком, получила водительскую категорию для работы водительницей-международницей. Но из-за того, что эта профессия входит в список запрещенных для женщин, девушка не может никуда устроиться. И никто даже слушать не хочет, что это осознанный выбор девушки, поскольку стать дальнобойщиком – ее желание и стремление достойно зарабатывать, пишет lider-press.by.

Белорусский Трудовой кодекс запрещает ущемлять сотрудников по половому признаку. Однако есть ряд должностей, на которые девушек принять невозможно. Так что это: забота о женщинах или дискриминация?

Существует 252 должности, которые не может занимать белорусская женщина. Они урегулированы постановлением Совмина от 26 мая 2000 года. Перечень запрещенных для женщин профессий был принят в целях необходимости особой заботы и защиты женщин. Девушка не может претендовать в Беларуси на такие должности, как лесоруб, тракторист, плотник, носильщик, водолаз, боец скота, сортировщик шкур, водитель междугородных пассажирских автобусов свыше 14 мест, дальнобойщик, кузнец, работник горнодобывающей, химической и авиационной промышленности.

Помимо этого, белорусская женщина не может работать там, где нужно переносить тяжести свыше 7 кг при основной работе и свыше 10 кг, если основная работа чередуется с другой деятельностью. Исключением являются спортсменки: на них данная мера не распространяется.

Белорусские квалификационные справочники содержат более восьми тысяч наименований профессий и должностей. Таким образом, существует чуть более 3% «закрытых» для девушек вакансий. И если работодатель примет женщину на работу из черного списка, он нарушит закон. Вследствие этого трудовой договор может быть расторгнут, а работодатель заплатит штраф.

Профессии черного списка запрещены при условии их отнесения к работам с вредными и (или) опасными условиями труда по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда. То есть, возможность быть принятыми на работы из списка у женщин есть, если наниматель создаст безопасные условия труда.