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Беларусь – Чехия: Трус займет место в воротах

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  • 11.05.2018, 21:02
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Виталий Трус

Стали известны стартовые составы матча ЧМ-2018 Беларусь – Чехия.

Стали известны составы сборных Чехии и Беларуси на матч предварительного раунда хоккейного чемпионата мира в Дании, передает «Прессбол».

Главный тренер нашей команды Сергей Пушков отрядил в «рамку» голкипера гродненского «Немана» Виталия Труса.

Подверглись коррективам и сочетания полевых игроков. В первом звене в компании Егора Шаранговича и Джеффа Платта появился форвард солигорского «Шахтера» Артем Демков.

ЧЕХИЯ: Францоуз; Гудас — Шулак, Пастрняк — Крейчи — Яшкин; Гронек — Моравчик, Гика — Нечас — Кубалик; Скленичка — Йордан, Ржепик — Факса — Червенка (к); Полашек — Крейчик, Нестрашил — Плеканец — Горак.

БЕЛАРУСЬ: Трус; Воробей — Фальковский, Демков — Шарангович — Платт; Коробов — В.Денисов, М.Сушко — Ковыршин — Павлович (к); Лисовец — Хенкель, А.Гаврус — Развадовский — Кислый; Левша — Китаров — Дрозд; Устиненко.


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