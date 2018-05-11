У них денег куры не клюют 1 11.05.2018, 21:13

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У россиян ради «макроэкономической стабильности» будут отнимать деньги.

Мы помним, как Дмитрий Медведев героически обещал найти дополнительно 8 трлн руб. за 6 лет на так всем понравившиеся реформы президента РФ.

Так вот, они найдены! Нефтяные сверхдоходы. Минфин сам показывает цифру в 1,8 трлн руб. по текущему году, пишет телеграм-канал "СерпомПо".

И эта цифра явно еще очень консервативная. Ранее Силуанов оценивал допдоходы от высокой нефти намного больше — в 3,5 трлн руб. Причем называл он эту цифру еще до щедрого подарка Трампа России — возврата санкций против Ирана. Сверхдоходы могут заметно превысить и 4 трлн.руб.

Но... Что-то не так...

Чу! Правительство Медведева-Силуанова собирается пустить на расходы — не поверите! - только 3,5% нефтяных сверхдоходов, 62 млрд руб. А остальные? А остальные (1713 млрд руб.) оно будет копить в бюджетном фонде. Покупать на них американскую валюту. Сократит дефицит и внешние заимствования, получит даже профицит бюджета в 441 млрд руб.

А как же инициативы президента? Как же их финансировать? А вот для этого правительство собирается отнять доходы у людей пенсионного возраста (сегодняшнего) с помощью его повышения. Не платить пенсию тем кому исполнилось 55 (женщины) или 60 (мужчины) — вот вам и источник денег.

Но этого — даже при самом жестком варианте — на инициативы президента не хватит. Значит, нас ждут новые налоги... Что они там в своем новом/старом правительстве решат повысить, пока не известно, вариантов много.

Но зачем, спросите вы, повышать налоги, проводить непопулярные соцреформы, отнимать доходы у наших стариков, когда у правительства денег девать некуда? Они вам объяснят про чудо под названием "Макроэкономическая стабильность", которое должно всех утешить, когда у нас ради него будут отнимать деньги.

Ждать осталось недолго — отъем денег начнется уже с 2019 года и будет заложен в новом бюджете и новой программе правительства, которую оно должно представить президенту до 1 октября 2018.

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3,5% нефтяных сверхдохдов правительство России отдаст людям (и то скорее всего госкомпаниям), а 96,5% оставит себе - проект поправок в бюджет-2018.