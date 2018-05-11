закрыть
11 мая 2018, пятница, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

У них денег куры не клюют

1
  • 11.05.2018, 21:13
  • 1,627

У россиян ради «макроэкономической стабильности» будут отнимать деньги.

Мы помним, как Дмитрий Медведев героически обещал найти дополнительно 8 трлн руб. за 6 лет на так всем понравившиеся реформы президента РФ.

Так вот, они найдены! Нефтяные сверхдоходы. Минфин сам показывает цифру в 1,8 трлн руб. по текущему году, пишет телеграм-канал "СерпомПо".

И эта цифра явно еще очень консервативная. Ранее Силуанов оценивал допдоходы от высокой нефти намного больше — в 3,5 трлн руб. Причем называл он эту цифру еще до щедрого подарка Трампа России — возврата санкций против Ирана. Сверхдоходы могут заметно превысить и 4 трлн.руб.

Но... Что-то не так...

Чу! Правительство Медведева-Силуанова собирается пустить на расходы — не поверите! - только 3,5% нефтяных сверхдоходов, 62 млрд руб. А остальные? А остальные (1713 млрд руб.) оно будет копить в бюджетном фонде. Покупать на них американскую валюту. Сократит дефицит и внешние заимствования, получит даже профицит бюджета в 441 млрд руб.

А как же инициативы президента? Как же их финансировать? А вот для этого правительство собирается отнять доходы у людей пенсионного возраста (сегодняшнего) с помощью его повышения. Не платить пенсию тем кому исполнилось 55 (женщины) или 60 (мужчины) — вот вам и источник денег.

Но этого — даже при самом жестком варианте — на инициативы президента не хватит. Значит, нас ждут новые налоги... Что они там в своем новом/старом правительстве решат повысить, пока не известно, вариантов много.

Но зачем, спросите вы, повышать налоги, проводить непопулярные соцреформы, отнимать доходы у наших стариков, когда у правительства денег девать некуда? Они вам объяснят про чудо под названием "Макроэкономическая стабильность", которое должно всех утешить, когда у нас ради него будут отнимать деньги.

Ждать осталось недолго — отъем денег начнется уже с 2019 года и будет заложен в новом бюджете и новой программе правительства, которую оно должно представить президенту до 1 октября 2018.

* * *

3,5% нефтяных сверхдохдов правительство России отдаст людям (и то скорее всего госкомпаниям), а 96,5% оставит себе - проект поправок в бюджет-2018.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман