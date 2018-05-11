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Авиаэксперт: Израиль не только успешно воюет с иранцами в Сирии, но и просто блестяще – с пропагандой РФ

  • 11.05.2018, 21:28
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Вадим Лукашевич

Израиль как детей уничтожил «Буки», советские С-200 и С-75, издевательски представив миру уничтожение «Панциря».

Уничтожение израильской армией советских зенитно-ракетных комплексов С-200 и С-75 и российских "Буков" нанесло удар по российской пропаганде. Такое мнение высказал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич в Facebook, комментируя падение новейшего российского вертолета Ка-52 в Сирии.

"Израиль не только успешно воюет с иранцами в Сирии, но и просто блестяще – с российской пропагандой. Если все суммировать, то Израиль нынче самая великая страна в мире. Посудите сами: согласно заявлением российских военных, сирийские ПВО в последнем налете западной коалиции разметали в пыль хваленые американские крылатые ракеты с помощью российско-советских зенитных ракетных комплексов "Бук", С-200 и С-75", – написал он.

Авиаэсперт отметил, что это означает, что российская военная техника намного лучше американской.

"Теперь Израиль как детей уничтожил наши "Буки", советские С-200 и С-75, издевательски представив миру уничтожение российского "Панциря" так, что его расчет даже добежать до него не успел. Вот и получается, что мы бьем американцев, а нас – Израиль. И заметьте – совсем без парадных понтов", – подчеркнул Лукашевич.


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