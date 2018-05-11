Украина хочет отменить визы еще с 61 страной мира 11.05.2018, 21:46

Украина ведет переговоры со странами «белого шенгена» относительно установления с ними безвизового режима.

Об этом УНН рассказал начальник отдела консульско-правовым вопросам, заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло.

"Список так называемого "белого шенгена" - это такой список, в который также входит и Украина. Это регламент ЕС от 2001 года, который устанавливает перечень стран, граждане которых могут въезжать в Европу без виз и находиться там 90 дней на 180. Кроме Украины в списке есть еще 61 государство. Со всеми ними мы ведем диалог, безвизовый, направленный на то, чтобы граждане Украины, которые имеют право въезда в ЕС без виз, имели также право въезда и в эти страны, граждане которых, в свою очередь, въезжают без визы в Европу. Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом - вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире. Не только государства ЕС и Шенгенской зоны, но также государства, граждане которых также въезжают в ЕС без виз - это, как я говорил, тот же Уругвай, Перу, Колумбия, Мексика, Сейшельские, Багамские острова, Антигуа и Барбудда, Македония, Албания - список довольно широк. И со всеми у нас разный уровень диалога, однако со всеми стараемся достичь результата", - рассказал Меняйло.

По его словам, с четырьмя странами Латинской Америки Украина может заключить соглашения об отмене виз в ближайшее время.

"С четырьмя странами этого региона были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия. Предметные дискуссии были по Мексике", - сообщил Меняйло во время круглого стола.

Он также подчеркнул, что украинскому внешнеполитическому ведомству поставлена четкая задача - расширение географии безвизовых путешествий украинцев на максимальное количество стран.

"На сегодняшний день граждане Украины могут путешествовать без визы в 85 государств мира", - добавил он.