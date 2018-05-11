закрыть
11 мая 2018, пятница, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На турнире в Риме Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира

  • 11.05.2018, 21:52
Виктория Азаренко

Турнир с призовым фондом более 3 миллионов долларов стартует 14 мая.

На турнире в Риме Виктория Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира. В случае, если белорусская теннисистка, экс-первая ракетка, выйдет во второй круг, ее будет ждать румынка Симона Халеп, лидер рейтинга WTA, информирует pressball.by.

Турнир с призовым фондом более 3 миллионов долларов, стартует 14 мая. В первом круге Азаренко сыграет с Наоми Осака из Японии. Белоруска занимает в рейтинге 99-е место, ее соперница - 21-е.

Еще две представительницы Беларуси, Александра Саснович и Арина Соболенко, начнут свое участие в римском турнире с квалификации.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман