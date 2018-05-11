На турнире в Риме Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира 11.05.2018, 21:52

Виктория Азаренко

Турнир с призовым фондом более 3 миллионов долларов стартует 14 мая.

На турнире в Риме Виктория Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира. В случае, если белорусская теннисистка, экс-первая ракетка, выйдет во второй круг, ее будет ждать румынка Симона Халеп, лидер рейтинга WTA, информирует pressball.by.

Турнир с призовым фондом более 3 миллионов долларов, стартует 14 мая. В первом круге Азаренко сыграет с Наоми Осака из Японии. Белоруска занимает в рейтинге 99-е место, ее соперница - 21-е.

Еще две представительницы Беларуси, Александра Саснович и Арина Соболенко, начнут свое участие в римском турнире с квалификации.