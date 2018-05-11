ЧМ-2018: После первого периода Беларусь уступает Чехии - 0:3 8 11.05.2018, 21:58

Беларусь проводит пятый матч на чемпионате мира по хоккею.

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Белорусские хоккеисты в эти минуты играют против чехов.

Беларусь — Чехия — 0:3 (второй период)

Беларусь: Трус (Карнаухов); Воробей — Фальковский, Демков — Шарангович — Платт; Коробов (А) — Денисов, Сушко — Ковыршин — Павлович (К); Лисовец — Хенкель, Гаврус — Развадовский — Кислый; Устиненко, Левша — Китаров — Дрозд.

Чехия: Францоуз (Риттих); Гудас (А) — Шулак, Пастрняк — Крейчи — Яшкин; Гронек — Моравчик, Гика — Нечас — Кубалик; Скленичка — Йордан, Ржепик — Факса — Червенка (К); Полашек — Крейчик, Нестрашил — Плеканец (А) — Горак.

ГОЛЫ: 0:1 — Шулак (Крейчи, 8.13 — бол.). 0:2 — Горак (Плеканец, 15.53). 0:3 — Ржепик (Червенка, Моравчик, 18.43).

Группа «А»: Швеция — 12 очков (4 игры), Россия — 10 (4), Швейцария — 9 (4), Словакия — 7 (4), Чехия — 6 (4), Франция — 6 (5), Австрия — 1 (5), Беларусь — 0 (4).