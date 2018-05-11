закрыть
11 мая 2018, пятница, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как Нетаньяху в Москве нейтрализовал Путина

  • Евгений Платон, Facebook
  • 11.05.2018, 22:08
  • 2,503
Биньямин Нетаньяху

В результате все союзники России будут поставлены перед фактом, что Россия – никакой не союзник.

Израиль нанес мощный удар по Сирии, ставший самым масштабным с "войны судного дня" 1973 года, и объявил мобилизацию.

Пока "дорогие россияне" массово пребывали в измененном состоянии сознания победобесия, а сторонники общечеловеческих ценностей на чем свет ругали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он в компании Путина щеголял в Москве с колорадской лентой в петлице, сам Нетаньяху провел безупречную операцию по нейтрализации России в начавшемся вооруженном конфликте Израиля с Ираном.

Мы не знаем, что Нетаньяху предъявил Путину из того иранского ядерного архива, который недавно выкрали израильские спецслужбы. Возможно, среди тысяч файлов нашлись доказательства участия России в ядерной программе Ирана, а, возможно, и нет. Возможно, были предъявлены номера некоторых тайных счетов, которые минфин США может заморозить, а может пока и подождать. Все возможно. Важно не это – важен результат.

А результат таков, что главный союзник Ирана – путинская Россия – ничем не может помочь своему главному ближневосточному партнеру. И до визита Нетаньяху в Москву Израиль совершенно безнаказанно уничтожал иранскую военную инфраструктуру в Сирии, а после визита вообще разошелся не на шутку.

Израильские самолеты в ночь на четверг, 10 мая, обстреляли ракетами Сирию, ответив на ракетный удар, нанесенный по ряду армейских позиций на Голанских высотах иранскими силами "Аль-Кудс". Военное подразделение спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" ведет боевые действия в Сирии на стороне правительственных войск Асада. Израильские ВВС ударили по сирийско-иранским военным позициям в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас в 40 км от Дамаска, расположенным у подножия Голанских высот.

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах был совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война. "Армия рассматривает этот инцидент как крайне серьезный и продолжает поддерживать готовность к широкому количеству возможных сценариев", – заявил официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий – соглашения 2015 года между Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), ФРГ и ЕС.

Нетаньяху был противником соглашения с Ираном еще до его подписания. О чем Нетаньяху говорил с Путиным на переговорах за закрытыми дверями в Москве, мы не знаем, но наверняка он заверил Путина, что, если потребуется, Израиль не остановится перед полномасштабной войной с Ираном. Как оказалось, Путину крыть нечем. Находясь в международной изоляции, Кремль вынужден надеть цак в нос и радоваться приезду Нетаньяху, который вряд ли приехал бы, если бы не преследовал интересы своей страны.

Ирану предстоит извлечь еще один урок: путинская Россия – ненадежный союзник. Россия ничего не может сделать для своего главного союзника на Ближнем Востоке. Путин вынужден держаться в стороне от нарастающего противостояния Ирана с Израилем и США. У него нет ни сил, ни средств, ни желания "попадать под раздачу" новых санкций.

После аннексии Крыма и развязанной войны на Донбассе Путин заменил силу международного права на право силы. Теперь он получил "ответку" от США и Израиля в том же стиле. В результате все союзники России будут поставлены перед фактом, что Россия – никакой не союзник.

Самым сообразительным из недавних союзников Кремля оказался Ким Чен Ын, который уже 12 июня намерен встретиться с Трампом в Сингапуре.

Евгений Платон, Facebook


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман