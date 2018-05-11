Как Нетаньяху в Москве нейтрализовал Путина Евгений Платон, Facebook

11.05.2018, 22:08

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Биньямин Нетаньяху

В результате все союзники России будут поставлены перед фактом, что Россия – никакой не союзник.

Израиль нанес мощный удар по Сирии, ставший самым масштабным с "войны судного дня" 1973 года, и объявил мобилизацию.

Пока "дорогие россияне" массово пребывали в измененном состоянии сознания победобесия, а сторонники общечеловеческих ценностей на чем свет ругали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он в компании Путина щеголял в Москве с колорадской лентой в петлице, сам Нетаньяху провел безупречную операцию по нейтрализации России в начавшемся вооруженном конфликте Израиля с Ираном.

Мы не знаем, что Нетаньяху предъявил Путину из того иранского ядерного архива, который недавно выкрали израильские спецслужбы. Возможно, среди тысяч файлов нашлись доказательства участия России в ядерной программе Ирана, а, возможно, и нет. Возможно, были предъявлены номера некоторых тайных счетов, которые минфин США может заморозить, а может пока и подождать. Все возможно. Важно не это – важен результат.

А результат таков, что главный союзник Ирана – путинская Россия – ничем не может помочь своему главному ближневосточному партнеру. И до визита Нетаньяху в Москву Израиль совершенно безнаказанно уничтожал иранскую военную инфраструктуру в Сирии, а после визита вообще разошелся не на шутку.

Израильские самолеты в ночь на четверг, 10 мая, обстреляли ракетами Сирию, ответив на ракетный удар, нанесенный по ряду армейских позиций на Голанских высотах иранскими силами "Аль-Кудс". Военное подразделение спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" ведет боевые действия в Сирии на стороне правительственных войск Асада. Израильские ВВС ударили по сирийско-иранским военным позициям в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас в 40 км от Дамаска, расположенным у подножия Голанских высот.

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах был совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война. "Армия рассматривает этот инцидент как крайне серьезный и продолжает поддерживать готовность к широкому количеству возможных сценариев", – заявил официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий – соглашения 2015 года между Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), ФРГ и ЕС.

Нетаньяху был противником соглашения с Ираном еще до его подписания. О чем Нетаньяху говорил с Путиным на переговорах за закрытыми дверями в Москве, мы не знаем, но наверняка он заверил Путина, что, если потребуется, Израиль не остановится перед полномасштабной войной с Ираном. Как оказалось, Путину крыть нечем. Находясь в международной изоляции, Кремль вынужден надеть цак в нос и радоваться приезду Нетаньяху, который вряд ли приехал бы, если бы не преследовал интересы своей страны.

Ирану предстоит извлечь еще один урок: путинская Россия – ненадежный союзник. Россия ничего не может сделать для своего главного союзника на Ближнем Востоке. Путин вынужден держаться в стороне от нарастающего противостояния Ирана с Израилем и США. У него нет ни сил, ни средств, ни желания "попадать под раздачу" новых санкций.

После аннексии Крыма и развязанной войны на Донбассе Путин заменил силу международного права на право силы. Теперь он получил "ответку" от США и Израиля в том же стиле. В результате все союзники России будут поставлены перед фактом, что Россия – никакой не союзник.

Самым сообразительным из недавних союзников Кремля оказался Ким Чен Ын, который уже 12 июня намерен встретиться с Трампом в Сингапуре.

Евгений Платон, Facebook