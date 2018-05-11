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Почему в Беларуси невозможно найти работу по специальности?

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  • 11.05.2018, 22:30

Одна из проблем - низкий уровень образования в стране.

Сначала зададимся парадоксальным вопросом: «А зачем нам нужно высшее образование?»

Разбирая проблему, видим, прежде всего, прочные стереотипы, царящие среди населения: «Ребенок должен быть образован». Но очень часто формальное, «для родителей», высшее образование почти ничего не дает молодому человеку, только время тратится. В результате – тысячи разочарованных молодых специалистов, которые отрабатывают крепостное распределение, а также – никчемных «инженеров» или «менеджеров», ни на что не способных. Хорошо, если кто-то найдет занятие, и совсем не такое, которому его учили, пишет «Белсат».

С другой стороны, все больше примеров, когда молодой человек сначала наберется рабочего опыта, а после, твердо зная, что ему нужно, получает образование.

Этот выбор наша молодежь делает в условиях значительных перекосов белорусского высшего образования, где количество и качество подготовки молодых специалистов очень слабо соответствует требованиям рынка труда. Год назад Беларусь была принята в Болонскую систему с испытательным сроком, но, кажется, экзамен не выдержала.

И становится понятно, что главное – личная жажда знаний и способность применять их продуктивно, чтобы состояться как специалист и как личность. Высшее это образование или нет.


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