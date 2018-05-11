Аслунд: Госсобственность РФ может стать украинской после решения суда в Гааге 11.05.2018, 22:51

Андерс Аслунд

Украинский бизнес отныне имеет право таким образом компенсировать убытки после аннексии Крыма.

Решение Третейского суда в Гааге, согласно которому Россия должна компенсировать украинским компаниям-истцам убытки, нанесенные аннексией крымского полуострова, стало большой победой для бизнеса, считает эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает zn.ua.

На основе этого решения украинские инвесторы смогут через европейские суды взяться за взыскание убытков. Правда, по словам экономиста, этот процесс быстрым не будет.

"В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от 1958-го года, сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически где угодно в мире, и страны Запада реально выполняют ее. Это затратный процесс в смысле судебных расходов, и он медленный, но работает", - заявил Аслунд.

В России уже заявили, что не были представлены на этом суде и не считают себя стороной процесса.