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Топ-7 уютных дач, которые белорусы хотят продать к лету

  • 11.05.2018, 23:00

Предложенные домики обойдутся потенциальным покупателям в копеечку.

Tut.by выбрал из риелторских баз самые симпатичные варианты дачных домиков, увидев которые сразу захочется переехать.

1. СТ «Лесное»

В СТ «Лесное» (логойское направление) предлагают дачу с шикарным газоном и террасой. Дом площадью 60 квадратных метров обставлен мебелью. В доме есть все коммуникации, он пригоден для круглогодичного проживания. Участок — 14 соток. Цена — 57 тысяч долларов.

2. СТ «Белая березка»

Рядом с заказником Глебовка (Колодищи) предлагают дачный дом из бруса с авторским интерьером, говорится в объявлении. Площадь дома — 90 квадратных метров, участок — 8 соток. В доме есть все коммуникации, подходит для круглогодичного проживания. Цена — 68 тысяч долларов.

3. СТ «Вязы»

Это садовое товарищество находится в 30 км от МКАД, в молодечненском направлении. Дом каркасный, площадь 108 квадратных метров, 2014 года постройки. Отопление печное, вода заведена в дом. Участок — 6 соток. Цена — 54,9 тысячи долларов.

4. Возле д. Силичи

В СТ «Выток ГМЦ» (возле д. Силичи, логойское направление) продается двухуровневый дачный домик 2017 года постройки. Материал стен — дерево. Площадь дома — 85 квадратных метров. На участке скважина, канализация заведена в дом. Участок — 10 соток. Продают дачу за 49,9 тысячи долларов.

5. СТ «Светлые пруды»

Эта дача явно принадлежит человеку с фантазией — часть дома перевернута. Внутри — винтажные интерьеры. Все коммуникации заведены в дом, есть сауна. Площадь дома — 99 квадратных метров, участка — 4 сотки. Дача находится в 23 км от Минска в мядельском направлении. Продается за 42,9 тысячи долларов.

6. СТ «Юбилейное-68»

В 10 км от МКАД в раковском направлении продают дачный дом 2016 года постройки. Дом кирпичный, обшит вагонкой. Площадь дома — 60 квадратных метров. Отопление в доме печное, вода — сезонная, заведена в дом. Участок — 4 сотки. Цена — 45 тысяч долларов.

7. СТ «Фантазия-Силичи»

Эта крошечная дача расположена в 30 км от Минска в логойском направлении. Дом площадью 30 квадратных метров, с электрическим отоплением и всеми коммуникациями. Участок — 8 соток. Продают за 43 тысячи долларов.


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