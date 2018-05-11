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Белорусский хоккеист установил мировой антирекорд

  • 11.05.2018, 23:51
Сергей Дрозд

Сергей Дрозд превзошел польского защитника Словакевича, давно завершившего карьеру.

В очередном матче чемпионата мира сборная Беларуси уступила Чехии (0:3).

Нападающий команды Сергей Дрозд провел 37-й матч на планетарных форумах без набранных очков и установил антирекорд турнира, передает «Трибуна».

Ранее антирекорд принадлежал поляку Анджею Словакевичу, завершившему карьеру в 1986 году – 36 матчей без результативных действий.

Кроме того, с учетом сегодняшней встречи в 37 матчах на чемпионатах мира показатель полезности Дрозда составляет «-23».

Чемпионат мира в Дании 7-й для Дрозда.


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