Белорусский хоккеист установил мировой антирекорд 11.05.2018, 23:51

Сергей Дрозд

Сергей Дрозд превзошел польского защитника Словакевича, давно завершившего карьеру.

В очередном матче чемпионата мира сборная Беларуси уступила Чехии (0:3).

Нападающий команды Сергей Дрозд провел 37-й матч на планетарных форумах без набранных очков и установил антирекорд турнира, передает «Трибуна».

Ранее антирекорд принадлежал поляку Анджею Словакевичу, завершившему карьеру в 1986 году – 36 матчей без результативных действий.

Кроме того, с учетом сегодняшней встречи в 37 матчах на чемпионатах мира показатель полезности Дрозда составляет «-23».

Чемпионат мира в Дании 7-й для Дрозда.