«За коньяк и колбасу обещал работу» 4 12.05.2018, 8:22

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О преступлениях, инкриминируемых директорам в Витебской области.

Сразу несколько руководителей сельхозпредприятий Витебской области попали в поле зрения правоохранительных органов.

В конце прошлой недели милиционеры надели наручники на экс-директора одного из сельхозпредприятий Бешенковичского района. На руководящей должности он проработал всего полтора года, но, как выяснили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, за это время предприимчивый руководитель слил около 5 тонн солярки.

— Директор, пользуясь служебным положением, давал указания подчиненным заправлять нерабочую машину и составлять «липовые» документы. И это длилось на протяжении года, — поделился деталями официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Руководитель одного из хозяйств в Россонском районе «погорел» недавно на взятке. За вознаграждение он пообещал безработной женщине помочь с трудоустройством. Цена вопроса — бутылка коньяка, 3 палки копченой колбасы и коробка конфет. Виталий Сапроненко конкретизировал, что подношения потянули на общую сумму в 46 рублей. Директора взяли с поличным прямо в административном здании хозяйства.

Еще один громкий случай произошел в Ушачском районе, где также завели уголовное дело на руководителя одного из сельхозпредприятий. Он продал на запчасти комбайн, который был на ходу.

В пресс-службе УВД облисполкома обозначили, что ведется следствие, выясняются обстоятельства всех преступлений, фигурантами которых стали руководители хозяйств.