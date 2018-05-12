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NASA отправит на Марс вертолет

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  • 12.05.2018, 8:29
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Миниатюрный летательный аппарат планируют отправить на Красную планету в 2020 году.

Агентство NASA в 2020 году отправит на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения, сообщает Голос Америки.

В случае успеха, это будет первое использование летательного аппарата на другой планете.

Дистанционно управляемый вертолет Mars Helicopter, спроектированный для полетов в разреженной атмосфере Марса, весит 1,8 кг и размером с небольшой мяч. Он снабжен солнечными батареями и системой подогрева.

Двойной винт Mars Helicopter способен вращаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость земных вертолетов. На испытаниях он успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км – это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км.

Вертолет предполагается использовать для достижения точек на поверхности Марса, куда не сможет добраться марсоход.

5 мая со стартовой площадки SLC-3 на авиабазе ВВС США Ванденберг в Калифорнии состоялся запуск ракеты-носителя Atlas V с посадочным аппаратом InSight, который к концу осени должен преодолеть 485 млн км и добраться до Марса.


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