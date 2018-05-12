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Парень сдал в военкомат приписное с фото в дуршлаге

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  • 12.05.2018, 8:43
  • 4,170

Молодой человек не хочет служить в армии.

Россиянин Михаил Самин подал заявление в военкомат, чтобы пройти альтернативную гражданскую службу, но ему отказали. Когда парень забирал копию решения военкомата, у него попросили приписное свидетельство. На этом документе Михаил был сфотографирован в дуршлаге, пишет он на своей странице в фейсбуке.

В прошлом Самин являлся главой Русской пастафарианской церкви (пародийной религии). В России это зарегистрированная религиозная группа.

Фото: vk.com/stoparmy
Фото: vk.com/stoparmy

Но военным не понравилось такое издевательство над своей работой. Они убрали из документа оригинальное фото. Чтобы найти другое фото, сотрудники военкомата нашли страницу Самина в социальных сетях, взяли оттуда снимок Самина с писателем Сергеем Лукьяненко и отредактировали его. «Два года назад я сфотографировался с Сергеем Лукьяненко на «РосКоне» (фестиваль фантастики). Так как нормальных фотографий без дуршлага у военкомата нет, они просто вырезали меня из моей фотографии», — написал Самин.

Замену фото парень обнаружил через несколько дней после того, как получил приписное свидетельство. В своем посте Михаил написал, что уже успел потерять документ. А когда будет делать новый, обязательно сфотографируется в дуршлаге.


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