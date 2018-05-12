закрыть
12 мая 2018, суббота, 12:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

ООН сделала первый шаг к глобальному соглашению по защите климата

  • 12.05.2018, 8:55
Фото: un.org

Представители 143 из 193 государств проголосовали в поддержку соответствующей резолюции.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 10 мая предприняла первый шаг к заключению глобального пакта о защите климата.

Представители 143 из 193 государств проголосовали в поддержку резолюции, которая создает рамочные условия для заключения такого соглашения.

Одним из главных поборников этого пакта является президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с соответствующей инициативой еще в сентябре 2017 года.

Речь идет о заключении первого юридически обязывающего международного соглашения, в котором все экологические обязательства будут объединены в одном единственном документе, сообщает Немецкаzя волна.

Принятая Генассамблеей резолюция предусматривает создание рабочей группы, которая выявит пробелы в международном экологическом праве и установит, есть ли необходимость в принятии нового документа.

Пять государств голосовали против резолюции. Это США, Россия, Сирия, Турция и Филиппины. Семь стран, в том числе Иран, воздержались.

Постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала запланированный пакт, назвав его собранием "туманных" обещаний. Она сказала, что присоединяться к такому договору − не в интересах США.

Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич