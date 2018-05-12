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«Я ничего не буду вам говорить»

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  • 12.05.2018, 9:09
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Фото: 24tv.ua

Слуцкие журналисты поздравили чиновников с Днём свободы печати.

В начале мая члены ОО "БАЖ" из Слуцка отправили местным чиновникам поздравительные открытки. Ответной реакции, правда, не последовало, пишет baj.by.

На первой открытке изображён Александр Лукашенко и его цитата: «Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, который должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него». Эти слова Лукашенко озвучил на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ 10 апреля.

На второй — цитаты, которые журналисты частных СМИ часто слышат от местной власти: «Я ничего не буду вам говорить», «Мы не дадим вам информацию», «Посмотрите у нас на официальном сайте», «А у вас есть аккредитация?», «Отправляйте письменный запрос».

На открытке также есть напоминание, что эти слова чиновники говорят не журналистам, а читателям.

Таким образом журналисты хотели напомнить о своих обязанностях госслужащим перед народом (читателями).


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