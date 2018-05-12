Эксперты про курс рубля: «Сюрпризы весьма вероятны» 3 12.05.2018, 9:17

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Возможны новые значительные колебания курсов валют.

На следующей неделе возможны новые значительные колебания курсов валют на Белорусской валютно-фондовой бирже, но по итогам недели изменение средневзвешенного курса доллара на бирже может оказаться близким к нулю. Но возможны сюрпризы, пишет на страницах «Белрынка» финансовый обозреватель Владимир Тарасов.

Прогноз в отношении изменения средневзвешенного курса доллара США на бирже на уходящей неделе не сбылся: вместо увеличения он снизился на 1% и составил 11 мая 2,004 BYN/USD. Причиной этого стал лично президент США Дональд Трамп, который неожиданно нарушил свое обещание принять решение по поводу ядерной сделки с Ираном 12 мая, и 8 мая сообщил, что США выходят из нее. Это привело к скачку цен на нефть на мировом рынке, после чего поднялся и курс российского рубля по отношению к доллару, и евро на Московской бирже.

В итоге средневзвешенный курс российского рубля по отношению к белорусскому на БВФБ на прошедшей неделе вырос на 1,5% — до 3,247 BYN/100RUB.

А средневзвешенный курс евро на БВФБ снизился на 1,4% — до 2,387 BYN/EUR.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на БВФБ, как и ожидалось, начала расти, и за неделю поднялась на 0,2%. Среднедневной объем торгов валютами на бирже остался на сравнительно невысоком уровне и составил 60 млн. BYN против 63,8 млн. BYN на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

На уходящей неделе дефицит рублевых ресурсов в банковской системе Беларуси сменился их избытком, в связи с чем Нацбанк вместо кредитного аукциона 8 мая провел аукцион по размещению своих краткосрочных облигаций со сроком обращения, равным 8 дням. Спрос на облигации составил 426,96 млн. BYN, а размещено было ценных бумаг на 219,99 млн. BYN. На предыдущем аукционе, состоявшемся 11 апреля, спрос составлял 820,67 млн. BYN, а объем размещения – 820,59 млн. BYN. При этом Нацбанк немного повысил ставку отсечения: до 10,4996% годовых с 10,4966%. Средневзвешенная ставка составила 10,4492% годовых, и оказалась даже немного ниже, чем 11 апреля (10,4495% годовых).

Нацбанк на уходящей неделе опубликовал данные за апрель по сделкам с иностранными валютами на внутреннем рынке, которые оказались довольно неожиданными: несмотря на значительные колебания курсов валют, объемы сделок с валютами, совершенные физическими лицами, в апреле мало изменились по сравнению с мартом. В итоге физические лица продали в апреле иностранной валюты на 147,2 млн. USD больше, чем купили. В марте 2018 года чистые продажи валюты составляли 138,9 млн. USD, а в апреле 2017 года – 207,3 млн. USD.

В сфере сделок с валютами, совершаемыми предприятиями, неожиданностей не произошло. Спрос на валюту со стороны юридических лиц – резидентов РБ в апреле резко сократился, а предложение выросло. Поэтому предприятия в апреле продали в чистом выражении валюты на внутреннем рынке на 37,8 млн. USD, хотя в марте они купили валюты в чистом выражении на 123,3 млн. USD. Но в апреле 2017 года ситуация была примерно такой же, как и в апреле текущего года.

Судя по возникновению избытка рублевых ресурсов в банковской системе, а также по росту стоимости валютной корзины на завершающейся неделе, можно ожидать формирования тенденции к увеличению ее стоимости, то есть ослабления белорусского рубля. Такая тенденция, собственно, должна была возникнуть уже давно. Поэтому на следующей неделе БЕЛРЫНОК будет ждать роста стоимости валютной корзины примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Снижение курса евро против доллара на рынке форекс на прошедшей неделе приостановилось. Череда позитивных данных по экономике США прервалась: потребительские цены в апреле в США выросли на 0,2%, что оказалось ниже прогноза в 0,3%. Годовая инфляция составила 2,5%. В связи с этим эксперты начали обсуждать, является ли это сменой тенденции, или только временная задержка.

В частности, аналитики Scotiabank, исходя из технических соображений, считают, что в ближайшие дня можно ожидать коррекции курса евро. Более того, исходя из фундаментальных факторов, которые, по их мнению, работают в пользу евро, они ожидают увеличения курса евро к концу II квартала текущего года до 1,25 USD/EUR и до 1,28 USD/EUR к концу III квартала.

В то же время, аналитики HSBC Holdings Давид Блюм и Пол Макел полагают, что вследствие увеличения ставок ФРС на фоне затруднений у центральных банков других стран с ужесточением денежной политики, курс евро против доллара может снизиться в IV квартале 2018 года до 1,15 USD/EUR. В пользу такого предположения говорит появление все новых негативных данных о состоянии европейской экономики. Кроме того, в Италии может возникнуть правительственный кризис, что также не способствует силе евро.

С другой стороны, курс евро против доллара на рынке форекс снизился так резко, что, действительно пора произойти коррекции. Поэтому на следующей неделе будем ожидать стабилизации курса евро, то есть нулевого изменения по итогам недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Динамика курса российского рубля на следующей неделе, скорее всего, будет определяться изменением цен на нефть. А здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, полное восстановление санкций США против Ирана должно быть осуществлено только через 180 дней. Но отдельные меры США уже начали принимать, а некоторые страны уже сейчас отказываются от покупок иранской нефти.

Кроме того, европейские страны и Россия хотят сохранить договор с Ираном. Неясна позиция Саудовской Аравии, глава Минэнерго которой Халед аль-Фалих заявил, что его страна готова заменить Иран в поставках нефти. Судя по этим словам, за действиями США, возможно, стоит эта страна, которая решила таким образом увеличить свой экспорт.

Рост цен на нефть будет поддерживать российский рубль. Так, Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций управляющей компании Райффайзен Капитал считает, что рост цен на нефть и высокие ставки по российским облигациям дают основания ожидать снижения курса доллара к уровню 60 RUB/USD. В то же время, он отметил, что слабый рубль позволяет обеспечивать высокие доходы бюджета, поэтому правительство РФ может пойти на ослабление рубля. На возможность подобного развития событий указывают действия Министерства финансов РФ, которое приняло решение увеличить объем покупки валюты на внутреннем рынке с 10 мая по 6 июня до 322,8 млрд. RUB (за предыдущий период оно планировало приобрести валюты на 240,7 млрд. RUB). Это будет удерживать российский рубль от укрепления.

Но пока кризис в Иране только набирает обороты, а это значит, что цены на нефть могут подняться еще выше, что поддержит рубль. Поэтому БЕЛРЫНОК будет рассчитывать на то, что курс доллара на Московской бирже на текущей неделе снизится примерно на 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Укрепление российского рубля на Московской бирже окажет давление на курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, однако ослабление белорусского рубля по отношению к валютной корзине может компенсировать это давление, поэтому в итоге изменение курса доллара на БВФБ за неделю может оказаться на уровне нуля. Но это если, конечно, не произойдет новых сюрпризов, которые весьма вероятны.

Прогноз на понедельник, 14 мая

Курс доллара США против российского рубля на торгах Московской биржи во второй половине пятницы, 11 мая, остался практически без изменения, и на закрытии торгов оказался на уровне 61,7354 RUB/USD.

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс во второй половине торгового дня 11 мая также почти не изменился, оставшись на уровне 1,1938 USD/EUR.

Судя по тенденциям пятницы, на открытии торгов 14 мая на БВФБ нет оснований ожидать существенного изменения курса доллара. Но за выходные многое может произойти.