Почему молодые мигранты из Латвии возвращаются домой 12.05.2018, 9:26

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Их опыт может оказаться очень полезным в родной стране.

Вечер пятницы в Лиепае, третьем по величине городе Латвии. Kursas Putni - недавно открывшийся бар и культурный центр в уютном старом деревянном доме. Полная комната людей слушает оживленные выступления ораторов. Тема? Молодые люди делятся впечатлениями о жизни за границей, о приобретенном опыте, о том, почему решили вернуться в Латвию. Почти все присутствующие здесь работали или учились за рубежом. Их объединяет и то, что все они в итоге вернулись домой, пишет Немецкая волна.

Жизнь за границей меняет людей

Низкий уровень рождаемости в стране и высокий уровень эмиграции, особенно в Западную Европу, привели к тому, что население Латвии за последние два десятилетия в пропорциональном выражении сократилось быстрее, чем в любой другой стране мира. Это вызывает опасения, что в конечном счете под угрозой может оказаться сама жизнеспособность государства.

Население Латвии в 2000 году составляло почти 2,4 млн человек, через 17 лет оно сократилось почти на полмиллиона. По последним данным Центрального статистического управления, в стране проживают лишь 1,925 млн человек. А в докладе Балтийского центра журналистских расследований сделан вывод: к 2030 году почти половина всех жителей Латвии будет старше 50 лет.

Мероприятия в Kursas Putni проводит Янис Крейлис, основатель организации "В Латвию с мировым опытом". Проучившись в Нью-Йорке пять лет, он вернулся домой в 2016 году, начав организовывать неформальные встречи, где возвращенцы могли поделиться своим зарубежным опытом. Крейлис также является менеджером кадрового агентства, которое находит работу в Латвии для "мировых профессионалов".

Он считает, что жизнь за границей сильно изменила его, сделала открытым для общения и встреч с людьми. "Когда я покинул Латвию, я все еще был типичным сдержанным застенчивым парнем, как и большинство из нас", - смеется молодой человек. По его мнению, небольшое население страны не является недостатком. Появляется возможность для тесного контакта между людьми.

Возвращение к нетронутым лесам

В портовом городе Лиепая, крупном промышленном центре в период СССР, особо заметны демографические изменения. Его население составляет сейчас около 70 тысяч человек - почти вдвое меньше, чем 25 лет назад.

Уроженка этого города Алина Амберланда была одной из многих, кто уехал из страны, воспользовавшись вступлением Латвии в ЕС в 2004 году, что устранило большинство препятствий для жизни и работы в других государствах. После волонтерства в Испании, Франции и Португалии Амберланда оказалась в Лондоне. Там сменила много профессий: работала в баре, на катке и, наконец, в высококлассном ресторане. В конце концов, она устала от ритма жизни в британской столице и поняла, что жаждет спокойствия и хочет жить в окружении "нетронутых лесов Латвии".

На деньги, накопленные в Лондоне, она открыла небольшое уютное кафе в центре города и управляет им на пару с другом, Артуром Кузнецовым. Он тоже возвратился в Латвию, поработав в Великобритании и Испании. Артур считает, что для Латвии может оказаться благом тот факт, что так много ее граждан живут или жили за границей. Те, у кого есть опыт жизни в другом месте, "храбрее, у них больше идей", говорит он.

Но Латвия может извлечь из этого выгоду, только если мигранты действительно вернутся. Официальные данные показывают, что пик миграции пришелся на время после финансового кризиса 2008 года. Однако и до сих пор больше латышей покидают страну, чем возвращаются - чистая отрицательная миграция составила более 12 тысяч человек в 2016 году. В Латвии, однако, надеются повторить достижение Эстонии, где уже два года назад число возвращенцев превысило число мигрантов из страны.