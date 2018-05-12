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Павел Развадовский: Это наш матч жизни. Будем сражаться

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  • 12.05.2018, 9:28
  • 1,728
Павел Развадовский
Фото: Трибуна

Игрок сборной Беларуси Павел Развадовский поделился ожиданиями от матча со сборной Австрии.

Встреча группового этапа чемпионата мира пройдет 12 мая.

- При счете 0:3 в матче с чехами, возможно, стоило поберечь силы на матч с Австрией?

- Ни в коем разе. Потом также будешь играть и в следующем матче. Нужно было в концовке, конечно, забивать. Это придало бы нам дополнительных сил на матч с Австрией.

- Как правильно настроится на следующую игру?

- Это наш матч жизни. Будем сражаться. Думаю, все будем хорошо, — передает слова хоккеиста pressball.by.


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