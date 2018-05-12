Павел Развадовский: Это наш матч жизни. Будем сражаться

Павел Развадовский: Это наш матч жизни. Будем сражаться21
- 12.05.2018, 9:28
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Игрок сборной Беларуси Павел Развадовский поделился ожиданиями от матча со сборной Австрии.
Встреча группового этапа чемпионата мира пройдет 12 мая.
- При счете 0:3 в матче с чехами, возможно, стоило поберечь силы на матч с Австрией?
- Ни в коем разе. Потом также будешь играть и в следующем матче. Нужно было в концовке, конечно, забивать. Это придало бы нам дополнительных сил на матч с Австрией.
- Как правильно настроится на следующую игру?
- Это наш матч жизни. Будем сражаться. Думаю, все будем хорошо, — передает слова хоккеиста pressball.by.